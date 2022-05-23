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特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰

環球社會熱點 14:20 2022/05/23

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美國前總統特朗普卸任後，不時都有出位言論。特朗普周日（22日）在其個人社交平台Truth Social轉發一則帖文，有關薩爾瓦多總統提及國家衰落是由內部發生，該帖文更公開提及「內戰」字眼，引起軒然大波。

尊尼狄普被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合 【下一頁】

特朗普（Donlad Trump）周日在個人社交平台Truth Social分享一名網友的帖文，有關薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）在Twitter評論有關通脹的截圖。布克爾表示，世界最強大的國家之所以快速衰落，值得重新思考真正的原因是什麼，稱國家不可能短時間被摧毀，除非敵人來自內部。

而該名網友在帖文內寫上「內戰」（Civil War），令人質疑特朗普轉發這名網友帖文的動機。

    點擊圖片放大
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Meta指特朗普卸任後少人睇新聞 擬減付新聞機構費用 【下一頁】

經常狙擊特朗普的律師康威（George Conway）在Twitter張貼特朗普Truth Social的截圖，他周日受訪時，批評民主黨因害怕特朗普，沒有認真思考特朗普對美國民主的威脅。康威續指，共和黨會對持不同政見的人構成威脅，就像特朗普一樣，因此或需要採取暴力對抗。

此外，共和黨亦批評特朗普的內戰帖文，伊利諾伊州眾議員金津格（Adam Kinzinger）呼籲黨員挺身而出發聲譴責。

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責任編輯：郭麗明

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