【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎

▲ 於今年5月至6月期間，在荃灣廣場開業的餐飲商戶佔地逾27,000平方呎。（荃灣廣場提供圖片）

本港社交距離措施自上周四起，實際第二階段放寬，帶動市民外出消費意欲。新鴻基地產旗下的荃灣廣場引入多間日本過江龍食肆，估計帶動5月整體人流按月升逾25%。

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荃灣廣場將會塑造佔地逾27,000平方呎的全新「打卡」熱點優質美食集中地，擴展商場內的美食版圖。隨著抗疫措施放寬，加上多間日本過江龍食肆進駐，料5月人流將錄25%升幅。新鴻基地產代理租務部助理總經理賴慧珊表示，於今年5月至6月期間開業的餐飲商戶佔地逾27,000平方呎，當中包括率先開業、逾5,000平方呎的日本迴轉壽司名店壽司郎Sushiro、日本炸牛排過江龍京都勝牛Kyoto Katsugyu 及TOKYO DOLCI。

其他食肆如日式燒肉放題「和牛燒肉一郎」、火鍋店「香江花月」、「上海姥姥」及NOC咖啡店亦會於本月或6月相繼開店。

除了餐飲外，荃灣廣場亦積極部署商場推廣策略。 為配合一田百貨5月推出之「購物優惠日」，商場亦將於5月25日至31日一連7日舉行半年一度盛事「筍得祭」，商場今年更擴大優惠版圖，逾60間人氣商戶推出超過140項優惠。

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責任編輯：葉泳珊