【Staycation情報】5.24至26日Trip.com推出「Mega Trip」周中快閃　可享「零房價」入住5星酒店　一文看清更多快閃優惠

Trip.com的周末超狂優惠（Weekend Super Sale）自去年推出後大受歡迎，為回應用戶在星期二至四就預訂周末Staycation行程的習慣，Trip.com將原有的周末超狂優惠（Weekend Super Sale）改至每周二至四，於5月24至26日首次推出周中快閃優惠（Weekly Super Sale）。此外，Trip.com更將第一期周中快閃優惠打造成「Mega Trip」超級優惠，有低至33折的精選酒店！優惠有限，先訂先得。

【消費情報】圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿2,000元即享100%回贈 周一至四戲票半價優惠【見下頁】

用戶在5月24日至26日期間可於Trip.com「周中快閃優惠（Weekly Super Sale）」頁面選購心水Mega Trip活動產品，每天都有多個本地吃喝玩樂優惠參與快閃限量搶，包括「零房價」入住5星酒店、599元入住靚泳池5星酒店、978元起入住2大沙灘鄰近酒店、快閃門票優惠，及Häagen-Dazs雪糕雙球買一送一等優惠。

是次活動為用戶精選7間酒店，其中包括5間將於5月24日開售的城中熱賣酒店，及2間將於5月25日開售的海傍及郊野酒店，最低可以33折搶購預訂。活動詳情如下：





▲ 5月24日上午10時起，除預訂酒店外，用戶有機會搶購Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一優惠及以88元購買東方之珠遊船體驗船票。



▲ 5月26日上午10時起，用戶可以半價搶購《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽門票成人或小童票，或享受香港挪亞方舟買一送一門票優惠。



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