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英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮

環球社會熱點 13:57 2022/05/23

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英國威廉王子下月21日將迎來40歲生日，皇家鑄幣廠將為其推出一款新的5英鎊硬幣。但王室專家質疑威廉在硬幣上的肖像離奇多返頭髮，認為設計者是為呈現出威廉更年輕有活力的形象。

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皇家鑄幣廠為威廉（Prince William）推出5英鎊紀念幣，並設有同款限量版5盎司金幣。威廉2011年與凱特（Kate Middleton）結婚時，皇家鑄幣廠也曾推出有兩人肖像的紀念幣，而今次則是威廉肖像首次單獨出現於紀念幣上。

    點擊圖片放大
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紀念幣一面印上威廉穿著西裝的肖像，左邊刻上40的字樣象徵其邁向不惑之年，右邊刻上威廉的簽名W字。

紀念幣另一面則為威廉祖母、英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的肖像。

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不過設計師似乎刻意利用浮雕技術，巧妙地讓威廉的頭頂變得更多頭髮。王室作家丹皮爾（Phil Dampier）認為，這個做法無疑使威廉看起來更年輕，認為威廉應該會滿意。

皇家鑄幣廠紀念幣部門總監麥克倫南 (Clare Maclennan) 表示，威廉的形象成熟優雅，在世人眼中是個忠誠的丈夫和慈父，因此特別用這款設計優雅的紀念幣來向他致敬。

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責任編輯：鄭錦玲

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