【職場文化】培訓新入職員工　10招助員工適應新環境

大辭潮爆發，勞動市場轉變急速，企業面對招聘人才挑戰，對新入職員工的期望亦愈來愈高，而現有員工也有轉工跳槽機會，長遠而言不利企業發展。據《Shrm》報告表示，企業僱主要挽留員工，特別是協助新入職或初級員工，可增加新成員的歸屬感及減低員工流失率。報告整理下列10招，助新入職員工更快融入工作環境。

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1.建立互信關係：要重視新員工，主管應關心員工的工作問題，增同事間互信，讓新員工快速能成為公司重要一員。

2.成長空間：部門主管可為新員工提供培訓學習機會，助他們在職場上得到發展，增加成長空間。

3.建立歸屬感：企業需讓新員工有被尊重及受到歡迎的感覺，助員工在部門間建立歸屬感。

4.降低緊張：新工作環境特別容易緊張，主管可逐一介紹同事、工作範圍及環境等，讓新員工更快適應工作。

5.資深同事指導：企業運作有不同風格，主管可分配資深員工教導新員工，助其解決問題之餘亦可提升工作效率。

6.清晰溝通：公司或有許多潛規則，如遲到請假事宜、工作中不能使用手機等，主管需解釋工作環境下甚麼可以做及不可以做，清晰職場規則。

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7.營造提問文化：職場新鮮人害怕失敗，不時需尋求幫助或解釋，鼓勵新員工對工作多提問，有助他們更易掌握工作竅門。

8.適時調配工作：每位員工生活方式不同，有的要照顧孩子，有的照顧家中長者，甚或住所遠離公司，主管可因應員工生活方式進行調配，減低員工間的工作偏差。

9.不要有歧視觀念：報告表示，員工間不論種族、性別，甚或新手員工，均需要互相尊重，有助挽留年輕員工及發展企業多元化。

10.平等工作環境：每位員工在薪酬、輪班、工作時間理應平等，創建平等的工作場所，讓每位員工能感受到公司是鼓勵職業發展的地方，有助減低員工的流失比率。

責任編輯：向頌勤

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