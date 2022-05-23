【小米新機】小米夥Leica研首款影像旗艦手機　料今年7月面世

時下的手機皆有內建照相功能，不少用家願意投資更高規格的專業機種。為迎合市場需求，小米創辦人雷軍今（23日）在微博宣布，小米已與徠卡相機（Leica）達成移動影像戰略合作，預計首款合作產品將於7月發布，據外媒推測，或第一款機型將會是小米12 Ultra。

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雷軍今於個人微博宣布，小米已與Leica達成全球影像戰略合作，第一款新品將於7月亮相。小米表示，雙方均渴望通過極致的技術突破與美學追求，持續探索行動影像時代的光學表現與攝影體驗。外媒Gsmarena推測，首款手機產品將會是小米12 Ultra，而這款手機也將會採用高通 S8+ Gen1新芯片。

此外，綜合外媒報道，有傳小米12 Ultra背部將採用居中的巨大圓形後置鏡頭模組，其中分別配備了四個鏡頭，還有一個支援120倍變焦的潛望式長焦。

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責任編輯：曾曉汶

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