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【英超】孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴

環球社會熱點 13:12 2022/05/23

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英格蘭超級足球聯賽周日（22日）舉行最後一輪賽事，除冠軍之外，另一看點是「金靴」花落誰家。熱刺前鋒孫興民在「煞科戰」攻入兩球，與利物浦射手沙拿共同成為今屆英超神射手，亦是歐洲足球4大聯賽史上首位亞洲金靴。

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熱刺（Tottenham Hotspur）最後一輪面對榜尾球隊﹑已經篤定降班的諾域治（Norwich），只要贏波即鎖定來季歐聯資格。結果客場出戰的熱刺順利以5比0輕取對手，力壓同市死敵阿仙奴（Arsenal）奪得第4名。

賽前，熱刺陣中射手孫興民已攻入21球，位列射手榜次席，落後利物浦埃及球星沙拿（Mohamed Salah）一球。孫興民最終在煞科戰攻入兩球，沙拿同日攻入一球，兩人同以23球成為今屆英超金靴。

    點擊圖片放大
  • 孫興民感謝球迷及隊友支持。 沙拿同膺今屆英超神射手。

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孫興民賽後受訪時表示，對獲得金靴感到激動及難以致信，稱已達成兒時夢想。他透露，在下半場梅開二度前錯失一個好機會，當時感到十分難受。幸好及後未有放棄，更成功連入兩球。孫興民亦感謝隊友的支持。

南韓總統尹錫悅亦向孫興民發出賀電，表示孫興民獲得英超金靴不止是其個人榮譽，更是亞洲足壇值得慶賀的事件。

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責任編輯：吳漢培

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