【富人稅】樂施會：疫下每30小時增1名億萬富翁　提議徵富人稅讓23億人擺脫貧困

▲ 人道援助組織樂施會（Oxfam）最新統計顯示，在疫情期間，每30小時就會出現1名新的億萬富翁。（法新社圖片）

人道援助組織樂施會（Oxfam）最新統計顯示，在疫情期間，每30小時就會出現1名新的億萬富翁。同時，今年約有將近1百萬人可能在同樣的速度下陷入「極端貧窮」。

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CNBC報道，樂施會近日在世界經濟論壇（World Economic Forum）公佈報告，顯示了到今年3月為止全球億萬富翁的數量，比2020年疫情開始時多出573人，相當於每30小時就新增1名新的億萬富翁。

樂施會發言人預估，由於疫情、全球財富不均，以及俄烏戰爭加劇食品價格上漲，2022年將有2.63億人口陷入極度貧困，相當於每33小時有近1百萬人口。

諷刺富翁發疫情財

據統計，截至今年3月，全球億萬富翁的總資產為12.7兆美元（約99.7兆港元），光是2021年億萬富翁的財富，就相當於全球GDP近14%。

樂施會行政總裁Gabriela Bucher表示，參加峰會的億萬富翁是為了「慶祝他們財富的驚人成長」，疫情、食品和能源價格急劇上漲，直接使這些有錢人更富有。與此同時，該會過去數十年在極端貧困問題上取得的成就正在消失。

食品和能源產業增最多富翁

報告也針對各產業進行分析，過去兩年內食品和能源億萬富翁共增加4530億美元（約3.5萬億港元），相當於每2天增加10億美元（約78.4億港元）。疫情也使得製藥產業新增40名億萬富翁，主要透過疫苗、治療、篩檢和個人防護設備獲利。

為了防止更加嚴重的財富不均，樂施會建議政府對億萬富翁在疫情期間的「意外之財」課徵1次性的稅。同時也提議徵收永久性的稅收，以控制超級富豪的極端財富、壟斷權力和更高的碳排放量。

樂施會表示，每年對百萬富翁徵收2％，對億萬富翁徵收5％的財富稅，每年可創造2.52兆美元（約19.8兆港元）的收入。足以讓23億人擺脫貧困，為全球人口生產足夠的疫苗，並為生活在低收入、中低收入國家的居民提供健保和社會保護。

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責任編輯：李智美