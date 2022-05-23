【機迷熱話】《浩劫殺陣》烏克蘭工作室被炸　宣布搬往布拉格重新開發遊戲

▲ 《浩劫殺陣》遊戲開發商GSC Game World因烏克蘭工作室遭到轟炸波及，早前被迫搬遷到布拉格，直到近日才宣布《浩劫殺陣2：車諾比之心》（S.T.A.L.K.E.R.2 Heart of Chornobyl）將恢復開發進度。（官方圖片）

隨著俄烏戰爭爆發，多間在烏克蘭的遊戲開發商亦受到戰事波及，被迫中斷開發進度。《浩劫殺陣》遊戲開發商GSC Game World因烏克蘭工作室遭到轟炸波及，早前被迫搬遷到布拉格，直到近日才宣布《浩劫殺陣2：車諾比之心》（S.T.A.L.K.E.R.2 Heart of Chornobyl）將恢復開發進度。

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據外媒Engadget報道，遊戲開發商GSC Game World日前在官方Discord被用戶問到遊戲開發進度時，表示現已重新開發遊戲《浩劫殺陣 2：車諾比之心》，更指打算研發不同的難度級別，以適應不同類型的玩家，讓他們找到適合自己的挑戰級別。

事實上，自俄烏戰爭以來，GSC Game World就一直公開譴責俄羅斯挑起戰爭，更把遊戲《浩劫殺陣 2：車諾比之心》重新改名，將「車諾比」的拼字從俄語音譯「Chernobyl」變成烏克蘭音譯「Chornobyl」，以聲援烏克蘭。

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責任編輯：黃顯晴

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