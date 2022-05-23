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【虛擬經濟】譚仔進駐The Sandbox 推慈善NFT項目「Souper Hero」 NFT持有人可享譚仔或三哥VIP會藉

理財智慧 14:55 2022/05/23

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譚仔國際（02217）今日宣布，帶領旗下兩大品牌「譚仔雲南米線」（譚仔）及「譚仔三哥米線」（三哥）進軍The Sandbox元宇宙，並將於下月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，項目所有收益扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心。此NFT項目支援以法幣進行交易，NFT持有人更可享譚仔或三哥的VIP會藉，以及多個線上線下驚喜獨家優惠。

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「Souper Hero」與粉絲最喜愛的譚仔及三哥元素有關，當中由4個系列組成，並誠邀本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計，包括：譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列。NFT的數目共10,020個，當中1,000個將分配給白名單，並於下月8日進行預售，另有20個作公開拍賣用途（白名單及拍賣詳情將容後公布）。每個「Souper Hero」的NFT以500港元發售，並可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。

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譚仔國際透露，「Souper Hero」NFT項目的擁有者不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會藉，更可享有眾多線上線下的獨家優惠，包括：免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等。

譚仔國際表示，為履行企業責任，今次「Souper Hero」項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。未來將有更多藝術家受邀加入「埋嚟學Out of the Cube」常規節目《Creator Grooming》，以提高他們的數碼藝術創作技能，支持本地藝術創作。

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另一方面，香港藝術中心將會策劃一個元宇宙展覽區，舉辦一系列由The Sandbox專業藝術家主導的數碼藝術工作坊。譚仔國際亦計劃在The Sandbox中購入的虛擬土地「LAND」上建立「教學娛樂中心」（Edutainment hub），展示其社群創建的頭像和NFT展品，到時將舉行互動性虛擬展覽、Souper Hero擁有者的聚會及交流平台，甚至可參與以米線為主題的小遊戲。社群創作的NFT，亦將有可能被The Sandbox選中收錄在譚仔體素NFT精選系列，屆時得獎者可獲得SAND幣（The Sandbox的原生貨幣）及免費米線以作獎勵。

作為品牌標誌和本土文化符號，大家熟悉的譚仔姐姐一樣有份參與。譚仔國際將會邀請一眾藝術家及粉絲參與「譚仔時裝騷2.0 – 譚仔姐姐及三哥元宇宙秋冬制服設計大賽」，發揮眾人的想像力，從金針菇人到虛擬的譚仔姐姐及三哥，創作3D NFT化身。參與者更可獲得免費米線作獎勵，更有機會擁有屬於自己的The Sandbox元宇宙中的化身。

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譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民指出，「Souper Hero」的獨特之處，在於它所承載的大量文化價值和獨特性。與市場上大多數NFT產品不同，「Souper Hero」是一個慈善項目，旨在培養本土藝術家，同時讓所有人都能接觸到數碼藝術，不再是少數富裕投資者獨有。是次項目別具意義，相信它定必是一系列永恆的收藏品。

劉達民同時感謝一眾合作機構，包括安永EY Mtel、The Sandbox、香港藝術中心、Artzioneer和數碼營銷顧問 GoGoChart，讓這一切成真。「作為深受大眾喜愛的本地品牌，譚仔國際不斷為客戶帶來創新體驗，並支持任何對香港有意義的舉措。作為行業的先鋒，『Souper Hero』慈善NFT 項目不只是一項有趣、引人入勝、寓教學於娛樂的體驗，並將利用新興科技，改變我們的生活方式。未來，譚仔國際會繼續推出更多創新的推廣項目，緊貼社會及顧客，並為社會創造更多價值。」

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責任編輯：嚴浩文

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