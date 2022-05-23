【港股午市速睇】恒指日升日跌 中國宏橋爆冷染藍

恒指回吐整固

上周五美股個別發展，三大指數升跌幅度，均在1%以內。美股靠穩下，今早港股出現回吐。恒指開市報20608點，跌108點，之後愈跌愈深，曾跌至20308最低位，半日收市報20327點，跌389點，成交額592億元。

國企指數中午收報6965點，半日跌155點；科技指數亦錄得134點跌幅，半日收報4150點。

瑞聲低開低走

恒生指數公司公布季檢結果，中升 （00881） 、中芯 （00981） 順利染藍，中國宏橋 （01378） 及東方海外 （00316） 則爆冷成為恒指新貴，瑞聲科技 （02018） 被剔走。恒指成份股數目由66隻增至69隻，將於6月13日生效。

受消息刺激，今早中國宏橋升6.6%，東方海外上揚6%，中芯走高2%，中升的升幅則收窄至不足1%，瑞聲開市跌近2%後走低，半日急跌6.2%，報16.4元。

權重以中芯最高，為0.6%，東方海外、中升及中國宏橋，依次為0.27%、0.26%以及0.18%。

煤炭股創一個月新高

煤炭股近期走勢向好，今早三大煤炭股跟隨恒指下跌而收窄升幅，但已同創一個月新高，走勢跑贏大市。中午收市，中國神華 （01088） 微跌0.3%、中煤能源 （01898） 升1.5%、兗礦能源 （01171） 則回吐1%。

國家能源局指，今年以來內地煤炭生產量，保持快速增長趨勢，今年首四個月，原煤產量按年增長一成，可見煤炭供應量有保證性的增長。中國煤炭工業協會日前亦號召煤炭企業，全力做好煤炭供應，及穩定價格工作。