【美股期貨】道指期貨升212點　納指期貨升1.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段造好，其中道指期貨升212點，納指期貨升144點或1.2%。美國今日將會公布4月芝加哥聯儲全國活動指數。美國進入超級數據周，本周除公布5月份標普全球美國PMI、4月份耐用品訂單、美國第一季GDP修正值外，亦會公布聯儲局通脹參考指標——4月份個人消費支出（PCE）。另外，美股零售股業績期繼續，Macy’s、Costco及Best Buy本周放榜。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國進入超級數據周 重點關注4月份PCE物價指數

即市走勢︰

【12：21】道指期貨升212點，報31474點；標指期貨升36點，報3937點；納指期貨升144點或1.2%，報11979點。

【12：21】【滴滴除牌】滴滴出行周一晚表決除牌方案 市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

【11：15】【芯片製造商】博通就收購雲服務供應商Vmware進行談判 交易料助提升業務多元化

【08：10】【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員 「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

【07：53】【SpaceX】馬斯克旗下SpaceX擬融資134億元 估值增至9906億元

【07：30】市場對中國經濟憂慮稍降溫，道指上周五早段曾反彈逾260點，惟美滙午市回升，拖累道指倒跌 ， 尾市收復逾600點失地 ； 標指曾跌2.3%至3810點，從1月高位累跌逾20%，技術上陷入熊市，收市反覆靠穩。

道指上周五升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

責任編輯︰梁浩碩