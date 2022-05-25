【美股期貨】儲局會議紀要公布前變動大不　道指期貨跌68點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨下跌，其中道指期貨跌51點，納指期貨跌2點。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請以及4月耐用品訂單。另外，將於本港周四凌晨2時公布聯儲局會議紀錄。

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即市走勢︰

【19：13】道指期貨跌68點，報31812點；標指期貨跌5點，報3934點；納指期貨跌9點，報11761點。

【16：18】道指期貨跌51點，報31877點；標指期貨跌1點，報3940點；納指期貨跌2點，報11767點。

【15：40】【AAPL】蘋果擬擴建愛爾蘭歐洲總部 料2025年完工

【14：16】【iPhone 14】蘋果iPhone 14開發進程據報較原定落後 或影響生產時間表和首批量產數目

【12：27】道指期貨升125點，報32053點；標指期貨升25點，報3967點；納指期貨升106點或0.9%，報11876點。

【11：07】【沽注一擲原型】Michael Burry神秘帖文重提2008年金融海嘯感受 去年已提「崩盤之母」來臨

【10：29】【新西蘭加息】新西蘭加息0.5厘至2% 委員會指穩定通脹是首要任務

【09：50】【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議 但就中概股審計問題仍存重大問題

【09：15】【美國加息】Bill Ackman再度呼籲儲局積極加息 阻止通脹肆虐唯一方法

【08：02】【鱷王觀點】達利奧：現金仍是垃圾 但股票更垃圾

【07：55】索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤 俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

==以下5月24日（周二）股市==

美國最新經濟數據欠佳，憂慮聯儲局收緊貨幣政策與中國風險影響全球經濟增長，貝萊德（BlackRock）將成熟市場的股票評級下調至「中性」。美股個別發展，納指最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4% ； 道指一度挫逾500點後逐步收復失地，尾市倒升。

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道指收市升48點，報31928點；標指跌32點，報3941點；納指跌270點，報11264點。環球避險情緒再度升溫，10年期美債息曾跌見2.718厘，美滙跌穿102關低見101.65，最新報101.77。歐央行幾乎肯定將於7月展開加息，歐元一度升至1.0750。歐股收市跌1.1%，歐羅區製造業PMI數據遜預期，市場預期進取加息，增加經濟陷入衰退的風險。

社交平台Snapchat母公司Snap（美：SNAP）預警，因宏觀經濟環境惡化的速度比預期快得多，次季收入及盈利目標將遜預期；消息拖累Meta（美：FB）股價挫逾7.6%。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）警告，如果聯儲局猛烈加息，可能導致美國經濟產生重大混亂。他稱儲局可以考慮在9月暫停加息，端視通脹走勢再決定下一步行動。

聯儲局前副主席、普林斯頓大學經濟學教授布林德（Alan Blinder）認為，美國今年經濟仍可望保持增長，明年初才可能出現收縮，陷入輕度衰退的可能性達到50%至60%。

5月份標普全球美國綜合PMI報53.8，製造業PMI報57.5，服務業PMI報53.5，三者均遜預期。4月份新屋銷售報59.1萬間，遜預期的74.9萬間。

即市走勢︰

【22：40】美股三大指數跌幅擴大，道指跌402點，報31477點；標指跌89點，報3883點；納指挫407點或3.5%，報11127點。

【22：35】避險情緒升溫下，資金流入美債避險，美債息周二全線走低。十年期美債息周二最低曾報2.7309厘，是接近1個月的低位。美國兩年期債息一度低見2.46厘，更是4月19日以來最低。

【22：05】道指跌231點，報31648；標指挫67點，報3903點；納指插376點或3.3%，報11165點。

【22：05】Snap（美︰SNAP）早段跌近四成，報13.7美元。

【22：00】美國5月份PMI數據全遜預期

【21：45】A&F首季盈轉虧蝕1650萬美元 早段急瀉近三成

【21：30】道指低開155點，報31724點，納指跌1.6%，報11345點，標指跌36點，報3937點。Snap績後跌37%，報14.145美元。

【20：45】高盛：當儲局發放結束收緊幣策的訊號 美股才會見底

【20：30】Best Buy盈利遜預期但收入佳 盤前曾升半成惟其後倒跌

【20：00】美銀：市場具更多下行壓力 建議採取對冲策略

【18：50】道指期貨跌226點，納指期貨跌1.8%，標指期貨跌44點。Snap盤前跌三成，Meta跌7%。

【16：22】Snap（美︰SNAP）盤前跌27%，Meta（美︰FB）盤前跌逾6%；Alphabet（美︰GOOGL）跌近4%；Tesla（美︰TSLA）跌3%。

【16：19】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌276點，報31603點；標指期貨跌50點，報3922點；納指期貨跌229點或1.9%，報11805點。

【16：02】【Bitcoin】比特幣無力反彈 分析：夏天走勢續震盪 監管機構勢提高穩定幣關注度

【12：47】【ESG】紐約梅隆因ESG錯誤陳述遭SEC罰款150萬美元 SEC據報計劃打擊誤導性ESG投資聲明

【12：28】道指期貨跌149點，報31730點；標指期貨跌33點，報3940點；納指期貨跌172點或1.4%，報11862點。

【11：10】【中美貿易戰】戴琪：美國對中國貨品關稅上必須有戰略性

【08：31】【儲局官員】博斯蒂克︰聯儲局可於9月暫停一下加息

【07：58】【ABNB】Airbnb據報計劃關閉內地業務 改為專注於出境旅遊

【07：55】【美股焦點】Snap警告盈收將遜預期 兼放慢招聘、股價盤後大挫3成

【07：40】【美企業績】Zoom業績展望勝市場預期 股價盤後曾升逾一成

==以下5月23日（周一）股市==

美國總統拜登表示，正在考慮降低對中國商品的關稅，銀行股帶動道指反彈，一度漲逾700點後升幅略收窄，納指亦曾升逾1.7%。拜登關於考慮削減中國關稅的言論，令市場情緒得以改善，另投資者關注本周後期的聯儲局會議紀錄、美國PCE通脹報告及多家零售商的業績。

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本港時間今晨4時，道指升618點或1.98%，報31880點，稍早時高見31968點，升幅達706點。納指升180點或1.59%，報11535點；標指升72點或1.86%，報3973點。銀行股、資訊科技板塊走俏，摩根大通股價攀升逾6%，為表現最佳道指成份股，高盛、美國運通亦升3.2%及3.7%。

拜登在東京與日本首相岸田文雄召開記者會，提到正在考慮削減對中國的商品加徵關稅，並將在他返美後與財長耶倫進行討論，拜登稱：「那是上屆（特朗普）政府加徵的關稅，目前正在研究如何應對。」

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，拜登在亞洲發表的講話，尤其是關於關稅的評論，可能會暫時燃起市場的樂觀情緒。但盡管標普500指數自2020年3月以來首次下穿10年移動平均線、且市場上的現金充足，但僅憑拜登的講話就想要讓美股從熊市重新啟動還不夠。

市場避免情緒降溫，資金流出債市，拖累債價回落，債息相應上升。美國10年期債息漲逾8基點，報2.8641厘。

歐洲加息預期升溫，歐元升逾1.1%，報1.0686，英鎊升0.8%，報1.2578，美滙指數跌1.01%至102.135。

現貨金回升0.38%，報1853.48美元，即市曾高見1865.48美元，低位曾觸及1843美元。國際油價反覆企穩，紐約期油微升0.08%，報110.37美元；倫敦布蘭特期油升0.66%，報113.29美元。

儲局官員陸續發布加息言論，美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，聯儲局致力於實現軟著陸的難度很大，如果通脹持續高企，9月可能加息25或50個基點。他還表示，在接下來的幾次會議中，50個基點的加息幅度是可以接受的。

橋水基金聯席首席投資官警告市場「過於樂觀」

盡管市場經歷數周動盪，債券及股市雙雙下跌，但全球最大對沖基金橋水基金的聯席首席投資官Greg Jensen表示，市場仍然過於樂觀，投資者還沒有適應通脹上升且增長放緩這種「長期變化」。Jensen在最新一期Odd Lots播客中警告稱，聯儲局加息和收縮資產負債表，以應對數十年來的高通脹，對資產價格而言是一種有毒組合。盡管市場已經出現了上述變動，但Jensen表示，投資者實際上僅僅是為一個相對平穩的著陸情境做好了準備，即聯儲局能夠在不引發經濟衰退的情況下降低通脹。

【歐洲央行】行長拉加德：料7月起加息、9月脫離負利率 歐元轉強至近1個月高位

美國進入超級數據周，本周除公布5月份標普全球美國PMI、4月份耐用品訂單、美國第一季GDP修正值外，亦會公布聯儲局通脹參考指標——4月份個人消費支出（PCE）。另外，美股零售股業績期繼續，Macy’s、Costco及Best Buy本周放榜。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國進入超級數據周 重點關注4月份PCE物價指數

即市走勢︰

【04：08】Zoom第一季度調整後每股收益1.03美元，分析師預期0.86美元。Zoom美股收市後漲逾14%。

【03：55】德國經濟部長：預計歐盟將在幾天內，同意對俄羅斯實施石油禁運

【03：53】美國聯儲局：鮑威爾正式連任美聯儲主席，布雷納德正式接任副主席，庫克和傑弗森正式接任聯儲局理事。

【03：44】據華爾街日報：博通計劃於周四宣布收購VMWARE的交易，博通正在討論以每股140美元的價格收購VMWARE，據悉收購交易的估值約為600億美元

【03：30】歐盟將於本月底舉行特別峰會，聚焦能源和防務等議題

歐盟當地時間23日宣布，將於本月30日至31日舉行特別峰會，聚焦烏克蘭、防務、能源和安全等議題。本月初，歐盟委員會提出第六輪對俄制裁方案，其中包括石油禁運等措施，但因匈牙利反對對俄實施石油禁運，該方案至今未能獲得通過。外界預計，就石油禁運等進一步協調立場，將是本次特別峰會的最重要任務之一。

【03：06】加密貨幣交易所Coinbase：擴大錢包代幣互換交易，已納入BNB CHAIN和AVALANCHE區塊鏈網絡，將在未來幾個月進一步擴大互換交易。

【02：59】美軍參謀長聯席會議主席：美軍重返烏克蘭計劃仍處於低層級討論階段

美軍參謀長聯席會議主席米利表示，任何在烏克蘭重新部署美軍的計劃都將是總統的決定。讓美軍以任何形式重返烏克蘭的計劃，比如保護重新開放的美國駐基輔大使館，都還處於低層級討論階段，這些計劃沒有提交給國防部部長或米利本人。

【02：39】荷蘭首相呂特：對英國計劃推翻北愛爾蘭協議表示遺憾

【02：13】美國國防部長奧斯汀主持第二次烏克蘭聯絡小組會議結束時表示，有20個國家宣布新的對烏安全援助計劃，將向烏克蘭提供火砲彈藥、海岸防禦系統、坦克和其他裝甲車輛。

【02：06】美聯儲隔夜逆回購工具的使用規模，周一攀升至歷史新高，首次突破2萬億美元。94名參與者使用2.045萬億美元，超過5月20日所創前期紀錄1.988萬億美元。

【01：55】亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，如果美國通脹持續高企，9月可能加息25或50個基點。

【01：55】紐約黃金期貨收漲0.3%，連續第三個交易日上漲，報1847.80美元。

【01：48】富國銀行：未來幾周美元漲勢將會停頓，並進入盤整走勢

富國銀行認為，未來幾周，隨著投資者消化令人失望的經濟數據，以及對聯儲局‵鷹派程度的預期達到頂峰，美元漲勢將會停頓，並進入盤整走勢。富國銀行外滙策略師Erik Nelson在周一的報告中寫道，鑑於聯儲局已經暗示可能在未來兩次會議上每次加息50個基點，並降低了以更大幅度加息的可能性，所以美元近期內不太可能上漲。

【01：11】道指升576點或1.85%，報31838點，稍早時高見31968點，升幅達706點。納指升115點或逾1%，報11470點；標指升57點或1.47%，報3958點。銀行股、資訊科技板塊走高，摩根大通股價攀升逾7%，暫時為表現最佳道指成份股，高盛、美國運通亦升近4%及3.2%。

【00：26】社交媒體平台facebook的母公司Meta首席執行官扎克伯格 ， 23日被美國華盛頓特區總檢察長拉辛起訴，拉辛指控扎克伯格直接參與了導致與劍橋分析公司相關的數據洩露決策。拉辛在一份聲明中表示，有證據表明，Meta的子公司facebook未能保護其用戶的隱私和數據，而扎克伯格親自參與其中，從而直接導致相關數據洩露事件。

【00：14】納斯達克CEO Friedman表示，市場認為美國經濟衰退的風險不是零，消費者信心不足是衰退的最大風險。全球仍面臨封鎖措施帶來的考驗，烏克蘭的衝突也給市場帶來了不確定性。

【00：08】標指漲超2%，道指維持約700點的漲幅，納指升1.7%。

【23：48】據俄羅斯財政部消息，鑑於盧布滙率趨於穩定，宣布調整現有的外滙銷售強制政策，將出口商售滙佔比，從80%下調至50%。盧布兌美元滙價顯著上升，一度抽高7.7%，高見57.223兌一美元。

【23：48】道指漲逾700點，金融類成分股摩根大通漲超7.5%領跑、高盛漲約4.3%、美國運通漲超3.7%，可口可樂和卡特彼勒漲約3.4%，沃爾瑪漲約2.9%，陶氏化學仍跌0.4%。

【23：42】歐股收市普遍上升，泛歐指數Stoxx 600反彈1.26%，德國DAX30指數漲1.41%，英國富時100指數漲1.6%，法國CAC40指數漲1.17%。

【23：39】立陶宛總統下令從6月1日起召回駐俄羅斯大使。

【22：49】道指升469點

【21：30】道指升262點，報31524點，納指升0.3%，報11386點，標指升27點，報3928點。

【18：11】道指期貨升199點，納指期貨升0.6%，標指期貨升27點。

【12：21】道指期貨升212點，報31474點；標指期貨升36點，報3937點；納指期貨升144點或1.2%，報11979點。

【12：21】【滴滴除牌】滴滴出行周一晚表決除牌方案 市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

【11：15】【芯片製造商】博通就收購雲服務供應商Vmware進行談判 交易料助提升業務多元化

【08：10】【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員 「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

【07：53】【SpaceX】馬斯克旗下SpaceX擬融資134億元 估值增至9906億元

【07：30】市場對中國經濟憂慮稍降溫，道指上周五早段曾反彈逾260點，惟美滙午市回升，拖累道指倒跌 ， 尾市收復逾600點失地 ； 標指曾跌2.3%至3810點，從1月高位累跌逾20%，技術上陷入熊市，收市反覆靠穩。

道指上周五升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。

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責任編輯︰梁浩碩