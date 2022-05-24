【美股市況】道指曾飈逾700點　銀行股領漲（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國總統拜登表示，正在考慮降低對中國商品的關稅，金融股帶動道指反彈，摩通升5%，高盛升3%，道指曾升497點，高見31759點，納指升0.7%。

歐洲加息預期升溫，歐元升1%，英鎊升0.6%，美滙指數跌1%。

橋水基金聯席首席投資官警告市場「過於樂觀」

盡管市場經歷數周動盪，債券及股市雙雙下跌，但全球最大對沖基金橋水基金的聯席首席投資官Greg Jensen表示，市場仍然過於樂觀，投資者還沒有適應通脹上升且增長放緩這種「長期變化」。Jensen在最新一期Odd Lots播客中警告稱，聯儲局加息和收縮資產負債表，以應對數十年來的高通脹，對資產價格而言是一種有毒組合。盡管市場已經出現了上述變動，但Jensen表示，投資者實際上僅僅是為一個相對平穩的著陸情境做好了準備，即聯儲局能夠在不引發經濟衰退的情況下降低通脹。

【歐洲央行】行長拉加德：料7月起加息、9月脫離負利率 歐元轉強至近1個月高位

美國今日公布4月芝加哥聯儲全國活動指數。

美國進入超級數據周，本周除公布5月份標普全球美國PMI、4月份耐用品訂單、美國第一季GDP修正值外，亦會公布聯儲局通脹參考指標——4月份個人消費支出（PCE）。另外，美股零售股業績期繼續，Macy’s、Costco及Best Buy本周放榜。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國進入超級數據周 重點關注4月份PCE物價指數

即市走勢︰

【00：26】社交媒體平台facebook的母公司Meta首席執行官扎克伯格 , 23日被美國華盛頓特區總檢察長拉辛起訴，拉辛指控扎克伯格直接參與了導致與劍橋分析公司相關的數據洩露決策。拉辛在一份聲明中表示，有證據表明，Meta的子公司facebook未能保護其用戶的隱私和數據，而扎克伯格親自參與其中，從而直接導致相關數據洩露事件。

【00：14】納斯達克CEO Friedman表示，市場認為美國經濟衰退的風險不是零，消費者信心不足是衰退的最大風險。全球仍面臨封鎖措施帶來的考驗，烏克蘭的衝突也給市場帶來了不確定性。

【00：08】標指漲超2%，道指維持約700點的漲幅，納指升1.7%。

【23：48】據俄羅斯財政部消息，鑑於盧布滙率趨於穩定，宣布調整現有的外滙銷售強制政策，將出口商售滙佔比，從80%下調至50%。盧布兌美元滙價顯著上升，一度抽高7.7%，高見57.223兌一美元。

【23：48】道指漲逾700點，金融類成分股摩根大通漲超7.5%領跑、高盛漲約4.3%、美國運通漲超3.7%，可口可樂和卡特彼勒漲約3.4%，沃爾瑪漲約2.9%，陶氏化學仍跌0.4%。

【23：42】歐股收市普遍上升，德國DAX30指數漲1.41%，英國富時100指數漲1.6%，法國CAC40指數漲1.17%，歐洲斯托克50指數漲1.22%。

【23：39】立陶宛總統下令從6月1日起召回駐俄羅斯大使。

【22：49】道指升469點

【21：30】道指升262點，報31524點，納指升0.3%，報11386點，標指升27點，報3928點。

【18：11】道指期貨升199點，納指期貨升0.6%，標指期貨升27點。

【12：21】道指期貨升212點，報31474點；標指期貨升36點，報3937點；納指期貨升144點或1.2%，報11979點。

【12：21】【滴滴除牌】滴滴出行周一晚表決除牌方案 市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

【11：15】【芯片製造商】博通就收購雲服務供應商Vmware進行談判 交易料助提升業務多元化

【08：10】【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員 「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

【07：53】【SpaceX】馬斯克旗下SpaceX擬融資134億元 估值增至9906億元

【07：30】市場對中國經濟憂慮稍降溫，道指上周五早段曾反彈逾260點，惟美滙午市回升，拖累道指倒跌 ， 尾市收復逾600點失地 ； 標指曾跌2.3%至3810點，從1月高位累跌逾20%，技術上陷入熊市，收市反覆靠穩。

道指上周五升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

責任編輯︰梁浩碩