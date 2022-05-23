▲ 【滴滴除牌】滴滴出行周一晚表決除牌方案 市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

內地網約車龍頭滴滴出行（美：DIDI）周一（23日）晚上7時於北京召開臨時股東大會，表決自願除牌方案。綜合投資界分析，即使滴滴出行市值從高位累跌9成或6200億港元，但滴滴出行若不除牌，恐難令內地終結網絡安全調查，讓其應用程式重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工作，料可獲軟銀、騰訊 （00700） 、UBER等主要股東首肯。

滴滴出行去年6月底以14美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至18.01美元即市高位，市值高見874億美元（約6820億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（app）被網信辦批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。

滴滴受查成標誌事件 資金憂科網監管升級＋赴美上市活動大減

滴滴出行被內地啟動網絡安全審查一事，成為內地加強監管互聯網的標誌事件，也成為滴滴股東以至尋求美國上市的中資科企的噩夢。滴滴受查至今未有結果，而除牌後上市路向成疑，股價反覆下跌逾9成，至上周五滴滴股價跌至1.5美元，市值只餘72.8億美元（約570億港元）

另一方面，中資企業赴美上市也大致自此冰封，僅有少數中資企業循SPAC等方式在美上市。

滴滴除牌 軟銀、騰訊為主要受累股東

滴滴除牌表決方案以「一股一票」方式表決，只須簡單多票制即獲通過，目前滴滴管理層、軟銀、UBER和騰訊已持股48%，料方案獲通過機會頗高。

滴滴主要股東之中，軟銀投資金額最多，歷來累計投資入120億美元資金在滴滴出行，持股達20%，在市值高位時，軟銀持股價值逾170億美元，惟最低已不足20億美元，帳面損失近100億美元。

騰訊今年首季減值撥備70億元人民幣，並解釋涉及「交通出行」投資。

滴滴出行除牌議案也令部分未獲准持有非上市公司的機構投資者提早離場，據統計，對沖基金的滴滴持倉於今年首季減少29%或2.32億美元。

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