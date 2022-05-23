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【網絡審查】微軟搜尋器Bing被指存審查制度　過濾中國政治人物名字

科技 12:14 2022/05/23

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近日有資訊保安研究機構發現，微軟（Microsoft）旗下的搜尋器Bing疑似會針對中國特定政治人物的姓名進行審查及過濾，與政治相關的敏感字詞，都不會出現在Bing的自動填寫系統建議中。

主流搜尋器大部分都具有提供自動填寫（Autofill）功能的搜尋建議，惟近日有資訊保安研究機構發現，微軟（Microsoft）旗下的搜尋器Bing疑似會針對中國特定政治人物的姓名進行審查及過濾，與政治相關的敏感字詞，都不會出現在Bing的自動填寫系統建議中。

【Windows 11】Microsoft 升級 Android子系統　向用戶提供新功能

【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署

據華爾街日報引述資訊保安研究機構Citizen Lab報告指出，去年底進行測試時發現，使用Bing 輸入關鍵字時，若是輸入中國認為敏感的特定人士姓名或術語時，無論是輸入中文或英文，自動填寫的功能都會失效，當中包括：中國國家主席習近平、或已故諾貝爾和平獎得主劉曉波等，Bing會自動停止提供自動填寫功能，不會協助用戶輸入完整的人名，亦不會作相關的搜尋建議。

該報告進一步發現，Bing疑似會對中國政治相關的文字審查與過濾，而問題並非在中國境内才會出現，在美國與加拿大地區都無法使用。

微軟其後解釋，無法顯示自動填寫功能是屬於技術故障問題所致，感激Citizen Lab發現問題，至於為何僅會在輸入涉及中國政治人物的字詞時，自動填寫功能才會失效，微軟並未提出進一步的解釋。另據外媒CNET報道提到，微軟發言人補充，Bing的自動填寫建議功能主要是基於輸入查詢的關鍵字，沒有顯示自動填寫建議，這並不代表該功能已被禁用。

【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家

責任編輯：曾曉汶

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