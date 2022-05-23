家居條件限制多　工廈模型噴塗租位有需求

▲ 香港近年興起模型噴塗工作室，租借地方給模型迷製作模型。(受訪者提供)

疫情令市民多留在家，刺激模型銷售，精品玩具表示疫下模型銷量增加3至4成，令模型迷對高階噴塗需求有增加。受狹窄居住環境所限，香港近年興起模型噴塗工作室，租借地方給模型迷製作模型，惟第5波疫情對生意有明顯影響。受訪市民莫先生表示有租用噴塗工作室，惟今年初因為疫情嚴重而暫停。有噴塗工作室生意大跌逾4成，近期始見回升。

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已加強防疫 限制使用人數

藝術家盒子負責人李先生表示，相信近年疫情有帶動模型玩家的噴塗需求，但第5波疫情影響明顯生意大跌4成，雖然有增強防疫措施及限制使用人數，客人始終有顧慮。要到4月底才見改善，至今慢慢恢復，生意比較去年底要再好一些，多了新客人租用。

KOBO噴塗工房店長鄺先生表示，與友人合資開設工作室原本作個人用途，留意到模型迷有需求，遂決定推出租位服務，反應不俗再推月租計劃，希望提供舒適交流空間，疫下更斥資擴充規模、改善換氣及設施配套。但第５波疫情亦為安全而停業、並減免客人租金等影響生意，到4月重開有消費券加上晚市堂食才見幫助，生意約回到去年底６至7成左右。

模型友工作坊店長Thomas認同疫情令大眾無法外遊或到娛樂場所，有人重拾模型興趣，疫情初期到去年底生意有增長，惟第5波疫情影響大跌5成，要增加工作室防疫、停止教學班，變陣多做零售網購等。4月派發消費券後開始好轉，5月至今銷售額大概回到去年底8成左右，陸續重開外展教學班等。

靠模型迷口碑 派單張招徠

模型過去似乎只是男生玩意，但近年產品選擇變多而更普及，藝術家盒子稱成年客人較多，一般連續租用3小時以上，亦有少數客人會在午飯時間前來及通宵製作。位於長沙灣的模型友工作坊以街坊客為主，大多為上班族，集中在平日下班及周末。KOBO噴塗工房表示有親子及情侶客人使用服務，一同重拾模型樂、製作模型送給爸爸或戀人，店長鄺先生希望能提供友善模型交流空間和男生聚腳點，保存港人對模型興趣，客人能重拾兒時童真，看到客人學會噴塗上色亦有成功感。

受訪工作室大多以社交媒體宣傳，經模型迷口耳相傳介紹為主，亦有部分派發單張、使用通函郵寄等，開設教學班和機構合辦課堂亦有助曝光。另推出不同優惠吸客，提供噴塗工具消耗品及模型零售等，KOBO噴塗工房留意到消費券在首輪派發時略有幫助，隨後效應已不大。惟各工作室仍然擔心疫情會有變化，影響模型迷使用場地。

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記者:王浩賢