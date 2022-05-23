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【拉麵加價】日本拉麵價格漲至史上最高　麵粉價格1年上漲12.3%

商業 12:13 2022/05/23

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日本總務省的零售物價統計調查顯示，由於烏克蘭和俄羅斯的供應不穩定，再加上氣候異常影響，麵粉價格在1年內上漲了12.3%，直接令拉麵價格漲至史上最高。（法新社圖片）

日本總務省的零售物價統計調查顯示，由於烏克蘭和俄羅斯的供應不穩定，再加上氣候異常影響，麵粉價格在1年內上漲了12.3%，直接令拉麵價格漲至史上最高。

【原材料短缺】商品價格攀升　料汽車加價潮持續

日本拉麵使用的食材如麵條、湯底、配菜等原材料供應均依賴入口，容易受到價格上漲的影響。目前價格上漲最為明顯的是麵粉，1年內上漲了12.3%；用於湯底的醬油也因大豆價格高企而上漲5.8%。

增售利潤高食品應對

因食材價格上漲，有日本拉麵店打算增加利潤率高的食品。東京都神田區人氣拉麵店「Nana蓮」的「鹽味雞湯拉麵」要價1碗850日圓（約52.40港元），在疫情導致客流量下降至6至7成的情況下，該店仍維持價格不變，原材料價格上漲導致盈利性惡化。

該拉麵店的負責人表示，目前打算通過增加烤雞肉串和地方特色酒等居酒屋菜品，來吸收拉麵上升的成本，不過坦言「漲價也在考慮範圍之內」。

日本政府於4月26日出台了約6.2萬億日圓（約3821億港元）規模的物價上漲應對措施，但以維持汽油等價格的補貼為主，用來穩定食品等供應的只有約5000億日圓（約308億港元）。在日本工資上漲放緩的背景下，個人消費可能會進一步趨冷。

【航空復甦】英航母企IAG升級737 MAX客機　估涉62億美元

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責任編輯：李智美

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