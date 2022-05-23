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全球首宗雙臂移植 冰島男等24年終能擁抱寶貝女

環球社會熱點 12:25 2022/05/23

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冰島一名男子多年前因工業意外需截斷雙臂，當時女兒僅3個月大，多年來未能親手照顧女兒成為其遺憾。男子早前接受全球首宗雙臂移植手術，時隔24年終於能展開雙臂擁抱寶貝女兒，留下溫馨時光。

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冰島男子Felix Gretarsson現年49歲，他1998年因工作期間觸電需要截肢，自此失去雙臂。他固然生活不便，但更痛苦的是他發生意外時女兒Dilja僅3個月大，Gretarsson自此無法親手擁抱女兒。

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Gretarsson多年來抱憾，直至2013年搬到法國第3大城市里昂（Lyon），希望可以進行移植手術。他去年1月終於成功説服法國著名外科醫生Jean-Michel Dubernard，為其進行全球首宗雙臂移植手術。

而Gretarsson等等足足24年，終於能夠再次擁抱女兒Dilja以及兩名外孫。他表示過往看到小朋友哭泣但無力擁抱他們的時候，那種失落的感覺難以形容。

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他表示重獲雙臂的感覺良好，即使他的雙臂不如普通人完美，但自己能感覺到整條手臂的每一個部分。

Gretarsson更欣喜地表示，他現在早上將手伸到窗外時，手上有風的感覺非常奇妙。

Gretarsson接受手術後的恢復進度神速，目前已經能夠親手刷牙、駕駛甚至抛波給家中的小狗。

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責任編輯：鄭錦玲

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