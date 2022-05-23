▲ 【譚仔NFT】譚仔推NFT每個售500元 送擁有者譚仔或三哥VIP會藉及兩餸米線

NFT非同質化代幣不單成為藝術界、投資界熱門議題，也成為不少企業的市場推廣機會。譚仔國際 （02217） 宣佈推出名為「Souper Hero NFT」的NFT作品，並且由兩家「譚仔」品牌－「譚仔三哥米線」與「譚仔雲南米線」，聯乘合作譚仔NFT。

譚仔表示，今次邀請了本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y與周小某設計NFT，所有收益扣除成本後將捐贈畀予香港藝術中心的《埋嚟學Out of the Cube》，幫助並推動更多本地數碼藝術家發展。

譚仔今次將鑄造1萬個獨一無二的NFT，慈善價為每個500港元，可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。NFT將於6月19日正式開賣，至於購買詳情則要留意三哥、 譚仔、Souper Hero社交平台專頁。

譚仔指成為「Souper Hero」NFT項目擁有者後，可擁有三哥或譚仔VIP會藉，更可免費換取兩餸米線一碗、頭像繪圖、其知識產權的擁有權，以及參加獨家活動。

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