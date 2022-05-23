法國官員：烏克蘭加入歐盟或需15至20年

烏克蘭早前已向歐盟提交加入申請，歐盟亦表明會加快審批。然而，法國有官員指出，烏克蘭可能需要15至20年，才可能成為歐盟成員國，不希望基輔政府存在任何幻想。

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法國歐洲部長博納（Clement Beaune）接受電台訪問時表示，認為烏克蘭不會在未來半年﹑一年及兩年內加入歐盟，加入的審批過程可能長達15或20年。博納表示，不希望基輔政府存在幻想。

博納亦重申總統馬克龍（Emmanuel Macron）的構思，建立一個相對要求不嚴格的「歐洲政治社群」，協助烏克蘭盡快融入歐盟。然而，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，有關建議是妥協，堅持歐盟立即展開審批烏克蘭加入申請。

部分歐盟領袖亦對快速接受烏克蘭加入抱有懷疑，憂慮烏克蘭戰後需長時間恢復經濟﹑改善當地嚴重的貪腐問題及適應深遠的經濟與法律改革。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）早前亦表明，加入歐盟無捷徑。

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責任編輯：吳漢培