【終止服務】WhatsApp擬停止支援iOS 10及iOS 11　兩款舊iPhone將被淘汰

▲ WhatsApp將要求蘋果用戶在10月24日前，將手機更新至iOS 12版本。

WhatsApp功能愈出愈多，也因此會不斷淘汰支援舊款手機。近日WhatsApp就計畫將會在今年10月24日起，不再支援iOS 10、iOS 11系統，iPhone手機之後要更新至iOS 12版本以上才能繼續使用，意味著iPhone 5和iPhone 5C兩款舊iPhone，將被WhatsApp淘汰。

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外媒wabetainfo表示，WhatsApp將要求蘋果用戶在10月24日前，將手機更新至iOS 12版本，因蘋果將會停止支援iOS 10與iOS 11版 iPhone。而目前只能更新到iOS 10或11作業系統的iPhone 5及iPhone 5C，將從今年10月開始就無法繼續使用 WhatsApp。目前可更新到iOS 12 的iPhone 5s、iPhone 6與iPhone 6s的用家則暫時不需擔心。

與此同時，有傳蘋果將於下月舉行的WWDC22全球開發者大會上，宣布推出最新的iOS 16軟件，傳聞iPhone 6s、iPhone 6s Plus和初代iPhone SE將不在升級名單之中，或有機會成為WhatsApp下一輪的淘汰名單。

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責任編輯：曾曉汶

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