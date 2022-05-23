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【終止服務】WhatsApp擬停止支援iOS 10及iOS 11　兩款舊iPhone將被淘汰

科技 14:05 2022/05/23

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WhatsApp將要求蘋果用戶在10月24日前，將手機更新至iOS 12版本。

WhatsApp功能愈出愈多，也因此會不斷淘汰支援舊款手機。近日WhatsApp就計畫將會在今年10月24日起，不再支援iOS 10、iOS 11系統，iPhone手機之後要更新至iOS 12版本以上才能繼續使用，意味著iPhone 5和iPhone 5C兩款舊iPhone，將被WhatsApp淘汰。

【WhatsApp新功能】朱克伯格：每周10億人以WhatsApp聯繫企業　WhatsApp Business將增雲託管服務

【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT

外媒wabetainfo表示，WhatsApp將要求蘋果用戶在10月24日前，將手機更新至iOS 12版本，因蘋果將會停止支援iOS 10與iOS 11版 iPhone。而目前只能更新到iOS 10或11作業系統的iPhone 5及iPhone 5C，將從今年10月開始就無法繼續使用 WhatsApp。目前可更新到iOS 12 的iPhone 5s、iPhone 6與iPhone 6s的用家則暫時不需擔心。

與此同時，有傳蘋果將於下月舉行的WWDC22全球開發者大會上，宣布推出最新的iOS 16軟件，傳聞iPhone 6s、iPhone 6s Plus和初代iPhone SE將不在升級名單之中，或有機會成為WhatsApp下一輪的淘汰名單。

【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」

責任編輯：曾曉汶

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