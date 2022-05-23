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【大行報告】中金：中芯「染藍」獲被動資金流入達1.4億美元　瑞聲則捱沽2620萬美元

股市 12:21 2022/05/23

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【大行報告】中金：中芯「染藍」獲被動資金流入達1.4億美元　瑞聲則捱沽2620萬美元

恒指公司上周五（20日）宣布首季季檢結果，成份股數目將由66隻增加至69隻，變動將於6月13起生效。中金發表研究報告，指追踪恒生指數的ETF資金規模約為238.5億美元，料在藍籌新貴之中，中芯 （00981） 獲被動資金流入最多，達1.4億美元，所需交易時間達2.3天。

至於京東 （09618） 佔恒指比重亦由1.66%升至2.58%，料有2.2億美元被動資金流入。而瑞聲 （02018） 將被剔除指數，料將錄得2,624萬美元資金流出，預計需要1.2天左右進行交易。

股份 調整後恒指比重 潛在被動資金變化 預計所需交易天數
中芯 （00981） 0.6% +1.43億美元 2.32天
中升 （00881） 0.26% +6200萬美元 2.23天
中國宏橋 （01378） 0.18% +4290萬美元 1.51天
東方海外 （00316） 0.27 +6440萬美元 1.32天
京東 （09618） 2.58%（原為1.66%） +2.2億美元 0.54天
瑞聲 （02018） 0%（原為0.11%） -2620萬美元 1.18天

該行又指，追踪恒生科技指數的ETF資金規模約為85.2億美元，而蔚來 （09866） 獲加入科指，其比重為0.52%，料被動資金流入達4430萬美元，需要交易天數為10.27天。至於被剔除的ASM太平洋 （00522） 比重由1.8%降至0%，料被動資金流走1.53億美元，所需天數約9.7天。

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編輯：姚卓然

港股 大行報告 蔚來－SW（09866） 京東集團—SW（09618） 中國宏橋（01378） ASM太平洋（00522） 東方海外（00316） 恒生科技指數 恒生中國企業指數 恒生指數

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