【大行報告】中金：中芯「染藍」獲被動資金流入達1.4億美元　瑞聲則捱沽2620萬美元

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【滴滴除牌】滴滴出行周一晚表決除牌方案 市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東
恒指公司上周五（20日）宣布首季季檢結果，成份股數目將由66隻增加至69隻，變動將於6月13起生效。中金發表研究報告，指追踪恒生指數的ETF資金規模約為238.5億美元，料在藍籌新貴之中，中芯 （00981） 獲被動資金流入最多，達1.4億美元，所需交易時間達2.3天。
至於京東 （09618） 佔恒指比重亦由1.66%升至2.58%，料有2.2億美元被動資金流入。而瑞聲 （02018） 將被剔除指數，料將錄得2,624萬美元資金流出，預計需要1.2天左右進行交易。
|股份
|調整後恒指比重
|潛在被動資金變化
|預計所需交易天數
|中芯 （00981）
|0.6%
|+1.43億美元
|2.32天
|中升 （00881）
|0.26%
|+6200萬美元
|2.23天
|中國宏橋 （01378）
|0.18%
|+4290萬美元
|1.51天
|東方海外 （00316）
|0.27
|+6440萬美元
|1.32天
|京東 （09618）
|2.58%（原為1.66%）
|+2.2億美元
|0.54天
|瑞聲 （02018）
|0%（原為0.11%）
|-2620萬美元
|1.18天
該行又指，追踪恒生科技指數的ETF資金規模約為85.2億美元，而蔚來 （09866） 獲加入科指，其比重為0.52%，料被動資金流入達4430萬美元，需要交易天數為10.27天。至於被剔除的ASM太平洋 （00522） 比重由1.8%降至0%，料被動資金流走1.53億美元，所需天數約9.7天。
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編輯：姚卓然