【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 股市 18:30 2022/05/27 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為聯想 （00992） 、長實 （01113） 、金寶湯（CPB.US）→【即睇買賣策略】 3隻股份於今日（2022年5月27日）的前收市價： 聯想 （00992） ：7.27元（較推介日跌9.2%） 長實 （01113） ：51.8元（較推介日跌4.6%） 金寶湯（CPB.US）：47.9美元（較推介日升4%） 3隻股份於推介日（2022年5月23日）的前收市價： 聯想 （00992） ：8.01元 長實 （01113） ：54.35元 金寶湯（CPB.US）：46.03美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 今日 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 2022/04/25 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 你可能感興趣 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 今日 18:30 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 13:20 2022/04/25 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 11:52 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 2022/04/25 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 美國 中國 個股分析 宏觀分析 市況分析 技術分析 美元 止蝕 買入價 標準普爾500指數