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【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB）　今星期埋單計數

股市 18:30 2022/05/27

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為聯想 （00992） 、長實 （01113） 、金寶湯（CPB.US）→【即睇買賣策略】

3隻股份於今日（2022年5月27日）的前收市價：

  • 聯想 （00992） ：7.27元（較推介日跌9.2%）
  • 長實 （01113） ：51.8元（較推介日跌4.6%）
  • 金寶湯（CPB.US）：47.9美元（較推介日升4%）

3隻股份於推介日（2022年5月23日）的前收市價：

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

 

欄名 : ET一周開倉

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