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【人仔滙價】中間價轉強731點子報6.6756　摩根大通：人幣年底料報6.95

宏觀解讀 11:48 2022/05/23

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人民幣中間價今轉強731點子，報6.6756。

國家外管局今開出的人民幣兌美元中間價進一步走高，報6.6756，較上日的6.7487轉強731點子。

截至早上11時30分左右，在岸人民幣報6.6848，微升0.1%；離岸人民幣報6.6928，同樣微升0.1%。

摩根大通預測，按貿易加權滙率計算，人民幣今年累計下挫6%後，料只有1%的進一步跌幅。摩根大通認為，與2015年的一次下跌不同，近期人民幣的弱勢並不合理。考慮到內地經常帳狀況仍相對健康、風險情緒好轉，加上疫情料見頂下內地經濟活動可望復常，故人民幣料有略為喘息的空間。

不過摩根大通承認，美元外部環境對人民幣不利，環球流動性收緊下資金外流風險，亦會繼續為人民幣增添壓力，導致美元兌人民幣走高，該行預測人民幣年底料報6.95。

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