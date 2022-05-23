【猴痘症】英國更新指引 籲密切接觸者自我隔離21日

全球近日發現多宗猴痘症病例，目前最少在14個國家發現逾90宗確診，引起國際社會廣泛關注。英國衛生安全局至今已錄得20宗猴痘症個案，當局公布最新指引，建議曾與猴痘患者親密接觸的人士，應自我隔離21日。

12國錄逾90宗猴痘症確診 世衛料密切接觸致傳播 【下一頁】

英國衛生安全局 （UKHSA） 上周五（20日）公布當地猴痘症個案，猴痘症病例增至20人，預料本周感染人數將顯著上升。UKHSA更新關於的猴痘症指引，建議與猴痘患者有密切接觸的人士，應自我隔離21日，而且避免與免疫功能低下人士、孕婦及12歲以下兒童接觸。

密切接觸者包括家庭接觸、性接觸及在未有穿著個人防護下、為猴痘患者更換床上用品的人士，UKHSA建議為他們提供疫苗。

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UKHSA 高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，英國新增的病例與西非或中非部分地區的個案沒有聯繫，暫未清楚猴痘症在英國爆發的原因，並認為患者之間沒有直接關係。

美國亦錄得兩宗猴痘病例，總統拜登（Joe Biden）周日（22日）表示猴痘疫情令人擔憂，憂慮出現廣泛傳播會帶來後果。美國疾控中心（CDC）則呼籲民眾保持冷靜，強調天花疫苗對猴痘的有效率超過85%。

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責任編輯：郭麗明