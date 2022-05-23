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【蘋果加價】蘋果調整Apple Music學生優惠價格　香港都有份？

科技 11:26 2022/05/23

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全球多國的Apple Music大專生用戶，已陸續收到Apple Music價格調整的電郵通知，稱他們的訂閱價格將於未來「略為上漲」。

蘋果（Apple）旗下音樂串流平台Apple Music一直設有學生優惠計畫，主要為大專生而設，費用比一般的月費較低。近日外媒MacRumors報道指，全球多國的Apple Music大專生用戶，已陸續收到Apple Music價格調整的電郵通知，稱他們的訂閱價格將於未來「略為上漲」。

【蘋果動向】蘋果調整Apple Music優惠　免費試用期減至1個月

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

報道提到，多個國家及地區的Apple Music學生優惠計畫將會加價，暫時已知的包括：澳洲、印度、印尼、新加坡、馬來西亞、以色列、肯亞、新西蘭、菲律賓、南非和沙地阿拉伯。而有南非的學生在Twitter上表示，當地的學生計劃月費由1.49美元（約12港元）增加至1.99美元（約16港元）。

翻查香港Apple Music學生優惠計畫，費用也已由原本的每月28港元增至33港元；至於個人用戶月費仍為58港元。

【VR眼鏡】Apple VR眼鏡即將發表　傾向獨立運作不帶基站

責任編輯：曾曉汶

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