【蘋果加價】蘋果調整Apple Music學生優惠價格　香港都有份？

▲ 全球多國的Apple Music大專生用戶，已陸續收到Apple Music價格調整的電郵通知，稱他們的訂閱價格將於未來「略為上漲」。

蘋果（Apple）旗下音樂串流平台Apple Music一直設有學生優惠計畫，主要為大專生而設，費用比一般的月費較低。近日外媒MacRumors報道指，全球多國的Apple Music大專生用戶，已陸續收到Apple Music價格調整的電郵通知，稱他們的訂閱價格將於未來「略為上漲」。

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報道提到，多個國家及地區的Apple Music學生優惠計畫將會加價，暫時已知的包括：澳洲、印度、印尼、新加坡、馬來西亞、以色列、肯亞、新西蘭、菲律賓、南非和沙地阿拉伯。而有南非的學生在Twitter上表示，當地的學生計劃月費由1.49美元（約12港元）增加至1.99美元（約16港元）。

翻查香港Apple Music學生優惠計畫，費用也已由原本的每月28港元增至33港元；至於個人用戶月費仍為58港元。

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責任編輯：曾曉汶

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