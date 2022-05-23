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12-13萬元入場短炒　東方海外（00316）VS 比亞迪（01211）邊隻值博？

股市 13:13 2022/05/23

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東方海外 （00316） 中午收報258元，升6%、比亞迪 （01211） 則跌不足1%，報266.8元。兩者入場費每手均逾10萬元，短炒邊隻較值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：瑞聲科技 （02018）港股策略一覽東方海外 （00316）中國宏橋 （01378）中升 （00881）中芯 （00981）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）小米 （01810）解讀人行減LPRTesla（TSLA.US）、中海油 （00883）中國電力 （02380）小米 （01810）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？4隻收息股策略恒指上望目標中銀香港 （02388）滙豐 （00005）美團 （03690）國泰航空 （00293）吉利 （00175）比亞迪 （01211）騰訊 （00700）京東 （09618）2隻汽車股推介中移動 （00941）

*重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？

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欄名 : 3分鐘睇股

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