12-13萬元入場短炒　東方海外（00316）VS 比亞迪（01211）邊隻值博？

東方海外 （00316） 中午收報258元，升6%、比亞迪 （01211） 則跌不足1%，報266.8元。兩者入場費每手均逾10萬元，短炒邊隻較值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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