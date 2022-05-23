譚仔2217進軍元宇宙刺激股價？防守止蝕位即睇

譚仔 （02217） 午後股價逆市升逾1%，一度高見2.85元。譚仔今公布進軍The Sandbox元宇宙，將於6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，展開Web 3.0的革命。譚仔進軍元字宙刺激股價？現價追入防守止蝕位在哪？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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