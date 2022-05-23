藍籌新貴炒邊隻？譚智樂揀呢2隻染藍股（附策略）

恒指季檢結果出爐，東方海外 （00316） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 及中國宏橋 （01378） 染藍獲納入恒生指數成份股，今早股價齊逆市上揚兼破頂，東方海外升逾7%，中國宏橋升逾半成，齊破52周高位，藍籌新貴炒邊隻？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介

*重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？

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