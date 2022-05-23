美股短線反彈？譚智樂教三大策略

美股三大指數上周五靠穩，道指升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。道指續升近300點，美股短線料反彈？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）教你三大美股策略。→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：MPF部署、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 、譚仔 （02217） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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