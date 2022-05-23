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標指一度陷技術性熊市　短期反彈目標分析

股市 19:17 2022/05/23

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美股近日波幅較大，開市及收市價動輒有數百點差距，納指跌勢喘急，走勢跑輸道指及標指。標指近日亦跌穿4000點關口，上周五收市低見3901點，陷入技術性熊市，短期有否機會反彈至甚麼點數？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：美股三大策略MPF部署電訊盈科 （00008）香港電訊 （06823）譚仔 （02217）京東 （09618）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）瑞聲科技 （02018）港股策略一覽東方海外 （00316）中國宏橋 （01378）中升 （00881）中芯 （00981）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）小米 （01810）解讀人行減LPRTesla（TSLA.US）、中海油 （00883）中國電力 （02380）小米 （01810）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？4隻收息股策略恒指上望目標中銀香港 （02388）滙豐 （00005）美團 （03690）國泰航空 （00293）吉利 （00175）2隻汽車股推介中移動 （00941）

*重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？

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