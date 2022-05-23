標指一度陷技術性熊市　短期反彈目標分析

美股近日波幅較大，開市及收市價動輒有數百點差距，納指跌勢喘急，走勢跑輸道指及標指。標指近日亦跌穿4000點關口，上周五收市低見3901點，陷入技術性熊市，短期有否機會反彈至甚麼點數？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：美股三大策略、MPF部署、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 、譚仔 （02217） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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