收息股攻略：電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）除淨後值得部署？

電訊盈科 （00008） 收市報4.27元，升近1%；香港電訊 （06823） 則跌近1%，報10.74元。兩隻同系公用收息股，同於5月17日除淨後，現價買入作收息用途值博嗎？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：譚仔 （02217） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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