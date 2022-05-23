京東9618股價逆市升逾1%　長線有機會上300元？

京東 （09618） 股價逆市上揚，半日升0.2%，收報212.2元，午後升幅擴大，一度升近3%。有分析指京東於今次恒指季檢中受惠，恒指、國指及科指的市值比均大增，京東現價作長線部署值博？有機會重上300元？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲科技 （02018） 、港股策略一覽、東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 、中升 （00881） 、中芯 （00981） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941）

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