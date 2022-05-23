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【內房危機】武漢放鬆指定家庭購房限制　官媒：值得其他城市借鑒

股市 10:58 2022/05/23

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【內房危機】武漢放鬆指定家庭購房限制　官媒：值得其他城市借鑒

內地各地方政府陸續推出內房鬆綁政策，最新有武漢市。內媒報導，對父母來漢投靠子女或子女來漢投靠父母的該市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的家庭，在限購區域可新購買1套新建商品住房或1套二手住房。

另外，對符合國家生育政策生育二孩或三孩的該市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的家庭，在限購區域可新購買1套住房。同時，對限購區域內首次購買普通住房的非該市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限，由2年調整為1年。

官媒：房價已不具備再次爆發式上漲的條件

另一邊廂，官媒《證券時報》發文，提及日前南京取消二手房限購的政策僅半日即被叫停一事，指個別城市鬆綁購房政策朝令夕改，說明地方主政者仍在小心平衡穩定市場與防止炒房的關系。可以預期，各地鬆綁限購政策將會在「房住不炒」的前提之下展開，各地的政策進度不會一步到位。

文章稱當前樓市面臨的主要壓力是需求不足。要恢復市場信心、改善市場預期，最關鍵的是要精準施策，把真正的（包括潛在的）居住消費需求激發出來。但是從長周期看，房價已不具備再次爆發式上漲的條件，所以可以觀察到此前各地的鬆綁政策邊際效應正呈現遞減趨勢。非熱點城市的購房政策調整，可視為釋放真實需求的惠民政策，不太可能引起當地房價快速上漲。

文章續指，在此背景下，下一階段鬆綁購房政策的城市還會繼續增加，只是政策調整的尺度和力道需要主政者根據當地情況恰當拿捏。文章並指，武漢鬆綁政策兼顧了特殊群體和地域，值得其他城市借鑒。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）

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