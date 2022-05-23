【新冠疫情】世衛譚德塞指未完 貧國近10億人未打針

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周日（22日）警告，雖然目前新冠肺炎確診新增個案有所回落，但警告疫情仍未結束。譚德塞再次提出全球疫苗分配不平等的情況，指出貧國有近10億人尚未接種新冠疫苗。

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世衛上周四（19日）發表全球疫情趨勢的每周報告，指出自3月下旬以來，整體新增確診個案連續數周下跌並趨向穩定，而每周死亡個案也下跌。

不過譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周日舉行的世界衛生大會開幕禮上致辭時，表示各國減少檢測和病毒測序，代表人們只是對病毒演變情況視而不見。

他指出全球檢測率直綫下降，但又有近70國報告個案正在增加。他強調新冠疫情肯定仍未結束，警告各國降低警惕就要後果自負。

譚德塞指出低收入國家仍有近10億人未接種新冠疫苗。雖然全球有6成人口已接種疫苗，不過只有57國達到為7成人口接種疫苗的目標，而且幾乎全部為富裕國家。

而非洲的疫苗接種覆蓋率仍為最低，死亡個案也繼續上升。他強調如果有地區仍爆發疫情，全球無一地區能宣告疫情結束。

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譚德塞表示雖然全球疫苗供應情況有改善，不過部分國家在提供疫苗方面的承諾仍未足夠，部分國家的財政和執行能力則不足，未能有效提高疫苗接種率。

譚德塞會於世界衛生大會獲得正式任命，展開世衛總幹事的第2個5年任期。

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責任編輯：鄭錦玲