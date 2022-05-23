【烏克蘭戰爭】烏不接受和談涉領土讓步 俄稱願重啟

俄羅斯與烏克蘭的戰爭維持近3個月，早前多次舉行的和談現時已再未傳出消息。烏克蘭官員表示，不會接受任何有關領土讓步的和談，亦不會在國家主權上作出妥協。俄方則表明，莫斯科政府願意重啟和談。

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烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）上周六（21日）在社交平台Twitter發文，表明俄烏戰爭必須以恢復烏克蘭完整領土及國家主權為終結。

烏方談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）同日亦表示，向俄羅斯作出讓步非走向和平，反而會延長戰爭數年，強調烏克蘭不會在國家主權或領土問題上妥協。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日稍早亦聲稱，烏克蘭願意重啟和談，前提是俄羅斯要承諾，不會殺害在東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠投降的烏軍士兵。

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俄羅斯首席談判代表梅津斯基（Vladimir Medinsky）周日（22日）則聲稱，莫斯科政府願意重啟和談，但要求烏克蘭採取主動，重新與俄方談判，指出現時的停滯出於烏方的意圖。梅津斯基重申，俄方從未拒絕和談，包括雙方最高級別對話。

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責任編輯：吳漢培