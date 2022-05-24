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【小米1810】小米與Leica達成影像戰略合作、7月發布新機　華為據報3月底已與Leica分手

Hot Talk 16:25 2022/05/24

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【小米1810】小米與Leica達成影像戰略合作　7月發布新機

小米 （01810） 周一（23日）與德國相機公司徠卡相機（Leica），達成影像戰略合作。外媒《Android Authority》最新報道指，華為已確認其與Leica的合作夥伴關係已於2022年3月31日結束。

華為與Leica 合作始於 2016年的 P9系列，去年首推的P50和P50 Pro是最後一款合作機型。

小米創辦人雷軍周一在社交平台預告，小米和Leica首個合作作品會在7月發布。Leica早年與另一國產手機品牌華為合作，推出多款獲其認證或有其專利設計鏡頭的智能手機，但去年傳出合作結束。

除了國產品牌外，Leica與日本Panasonic、Sharp也有類似合作，Leica去年更以Sharp Aquos R6手機為藍本，推出其自有品牌手機「Leitz Phone 1」。

小米稱，Leica在戰略合作下從光學設計到美學方向都有參與。

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