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【小米1810】小米與Leica達成影像戰略合作　7月發布新機

Hot Talk 10:50 2022/05/23

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【小米1810】小米與Leica達成影像戰略合作　7月發布新機

小米 （01810） 與德國相機公司徠卡相機（Leica），達成影像戰略合作。小米創辦人雷軍在社交平台預告，小米和Leica首個合作作品會在7月發布。Leica早年與另一國產手機品牌華為合作，推出多款獲其認證或有其專利設計鏡頭的智能手機，但去年傳出合作結束。

小米股價報11.5元，跌1.8%。

除了國產品牌外，Leica與日本Panasonic、Sharp也有類似合作，Leica去年更以Sharp Aquos R6手機為藍本，推出其自有品牌手機「Leitz Phone 1」。

小米稱，Leica在戰略合作下從光學設計到美學方向都有參與。

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