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【自動駕駛】百度獲頒新一批自動駕駛車牌照　車隊增加至20輛、股價跌約1%

股市 10:43 2022/05/23

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【自動駕駛】百度再多10輛自動駕駛車獲批　車隊增加至20輛

百度 （09888） 獲頒新一批無人化載人牌照，是次新增的10輛自動駕駛車輛車型為Apollo Moon極狐版，Apollo Moon是百度的第五代自動駕駛汽車。經過此次獲批後，百度在北京「方向盤後無人」的自動駕駛車輛增加至20輛，後續計劃再增加20輛。至此，百度已擁有國內最大的「方向盤後無人」自動駕駛車隊，而在亦莊的無人化推薦上車點增加至近300個。

百度現跌約1.1%，報122.3元。

Apollo Moon極狐版在無人化服務上有多項升級，包括四門鎖獨立控制，上下車動態身份認證，後排乘客狀態檢測等功能；在車外交通互動上，車頂外屏車輛狀態顯示，便利人車互認；在乘客便利性上，提供後排乘客安全帶提醒、語音交通互動、智能車門等功能。

百度指，蘿蔔快跑已經在北京、上海、廣州、深圳等超大城市，實現自動駕駛載人出行服務，僅去年第四季度，蘿蔔快跑的載人訂單已經達21.3萬單，而進入2022年，載人訂單數仍在高速增長中。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

汽車 百度集團—SW（09888） 自動駕駛
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