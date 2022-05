藍十字保險推出「為世1喝采　優惠成雙」推廣活動　每日送出100份「智Fit」運動保險及投保優惠

香港 – 藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)為慶祝香港金牌劍撃運動員暨品牌代言人張家朗續創佳績,於今屆世界盃法國巴黎站勇奪個人男子花劍冠軍,更成功登上男子花劍世界第一,宣佈每日送出100份「智Fit」運動保險,鼓勵大眾把運動融入生活、保持健康體魄的同時,亦可獲得貼心的運動保障。此外,輸入優惠碼「WORLD1」投保指定保險計劃,更可享額外折扣,保費低至45折。

由即日起至2022年6月1日期間,藍十字將於網站或Blue Cross HK App送出「智Fit」運動保險基本計劃(休閒運動;1天或3天保障期)予客戶。每日名額100份,先到先得,送完即止。



藍十字「智Fit」運動保險的計劃特點:

• 涵蓋逾30種運動及比賽,包括多種球類運動、行山、滑水、田徑、劍擊及游泳等。

• 提供全面保障包括運動受傷、意外醫療費用、個人責任、個人運動器材損毀,以及運動期間發生的傷病,例如運動性中暑、心臟驟停、因未知的先天性心臟病引致猝死等。

• 3種計劃級別可供選擇,適合運動愛好者、業餘教練、學生,以至職業運動員。



此外,由即日起至2022年6月30日,「至醒會」會員經Blue Cross HK App或藍十字網站投保指定保險計劃,包括「智Fit 」運動保險、家居至專寶、家傭至專寶、裝修寶及「愛.寵物」門診醫療保,除現有保費優惠外,輸入優惠碼「WORLD1」可享額外10%保費折扣優惠,保費低至45折。



有關「為世1喝采 優惠成雙」推廣活動的詳情及上述保險產品的詳細資料,可瀏覽藍十字網頁www.bluecross.com.hk或下載Blue Cross HK App了解更多。



免責聲明:

• 此新聞稿僅在香港發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。

• 藍十字(亞太)保險有限公司乃東亞銀行有限公司之子公司及東亞銀行集團成員,與 Blue Cross and Blue Shield Association 及其任何相關聯機構或許可證持有人並無任何關係。



關於藍十字(亞太)保險有限公司

藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)乃東亞銀行集團成員,於香港經營保險業務逾50 年,致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務,包括醫療、旅遊及一般保險。



藍十字在2021年獲得金融服務業國際信用評級機構 A.M. Best 授予財務實力評級及長期發行人信用評級分別為A(優秀)及「a」級別。有關最新評級,請瀏覽www.ambest.com。



