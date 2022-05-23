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【港股市況】道指期貨升252點、恒指黑期升約35點　留意染藍相關股（不斷更新）

股市 08:44 2022/05/23

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美股期貨造好，道指期貨升252點，料帶動港股今早表現。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約215點，恒指料開報20501點。滙豐 （00005） ADR折合報48.26元，較港收市價低0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報347.27元，較港收市價低4.93元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.14元，較港收市價低2.91元或3.3%。

財經日誌：

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焦點新聞︰

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績　期內營收受疫情及地緣政治夾擊　關注618購物節恢復情況

即市走勢︰

【08：44】金科服務 （09666） 開市前公布短暫停牌。

【08：35】恒指黑期升約35點，報20776點；道指期貨升252點，報31514點。

【08：33】恒生指數公司上周五公布季檢結果，東方海外  （00316）  ，中升  （00881）  、中芯  （00981）  及中國宏橋  （01378） 染藍獲納入恒生指數成份股，瑞聲科技  （02018） 遭剔走，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍　剔走瑞聲

【恒指季檢】東方海外最強成長　1年市值由300億直衝1600億入埋恒指

【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億

【08：31】【光伏股】新特能源石家莊光伏項目存施工糾紛　已停工受查、無復工完工時間表

【07：56】【內房危機】佳源暴跌因大股東被斬倉　公司續停牌、另或出售一間非全資附屬公司

【07：45】港股ADR收報20501點，跌215點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.26元，較港收市價低0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報347.27元，較港收市價低4.93元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.14元，較港收市價低2.91元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對中國經濟憂慮稍降溫，道指上周五早段曾反彈逾260點，惟美滙午市回升，拖累道指倒跌 ， 尾市收復逾600點失地 ；  標指曾跌2.3%至3810點，從1月高位累跌逾20%，技術上陷入熊市，收市反覆靠穩。

道指上周五升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。

即睇美股收市︰

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港股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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