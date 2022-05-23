【恒指夜期＋北水】北水吸資近16億　買比亞迪中海油　恒指夜期升23點不斷更新）

北水今日吸資15.8億元，連續11個交易日淨流入，累吸396.1億元。活躍個股中，比亞迪 （01211） 吸4.2億元，中海油 （00883） 吸3.2億元，藥明生物 （02269） 、李寧 （02331） 各吸資逾2億元。淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別走資4億及3.4億元。

港股回吐逾200點。恒生指數開報20608點，跌108點，早市曾跌約400點，低見20308點，午後跌幅略收窄，恒生指數收報20470點，跌247點，成交1051億元。恒生科技指數跌2.5%，報4177點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；阿里健康 （00241） 、李寧 （02331） 、康希諾生物 （06185） 挫逾9%。藍籌新貴東方海外 （00316） 升逾6%；中國宏橋 （01378） 升逾7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績 期內營收受疫情及地緣政治夾擊 關注618購物節恢復情況

即市走勢︰

【18：25】恒指夜期升23點，報20442點。

【16：10】恒生指數收報20470點，跌247點，成交1051億元。恒生科技指數跌2.5%，報4177點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%；阿里健康 （00241） 、李寧 （02331） 、康希諾生物 （06185） 挫逾9%。藍籌新貴東方海外 （00316） 升逾6%；中國宏橋 （01378） 升逾7%。

【16：00】恒生指數U盤前跌242點，報20475點。

【15：48】恒生指數收市前跌約253點，報20463點；科指跌2.4%，報4181點。

【15：42】李寧 （02331） 收市前跌9%，低見54.05元。

【15：33】快手 （01024） 跌逾7%，低見65元。

【15：28】【內房危機】恒大據報再被強制執行近42億人幣

【15：25】雨潤食品 （01068） 逆市升13%，高見0.62元，成交308.8萬元。

【15：15】【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章 「描述得太形象」

【15：10】阿里健康 （00241） 尾市挫一成，低見3.97元。

【15：03】港股尾市跌近300點，報20426點，跌291點；科指跌2.6%，報4171點。

【14：51】領悅服務 （02165） 挫兩成，低見0.96元；領地 （06999） 跌逾4%，低見0.89元。

【14：37】【人民幣匯率】在岸離岸人民幣齊升值300基點 拜登：回美將討論中國關稅問題

【14：30】【新股IPO】傳友和啟動IPO預路演 料籌1億美元、計劃6月9日上市

【14：27】中國宏橋 （01378） 午後升9%，高見10.02元，東方海外 （00316） 破頂升逾6%；中芯 （00981） 升幅擴大至逾3%；中升 （00881） 則轉跌0.7%。另一方面，瑞聲 （02018） 跌逾7%。

【14：21】比亞迪 （01211） 逆市升近2%，高見274.8元。

【14：06】恒指午後曾跌約200點，最新跌256點，報20461點；科指跌2.4%，報4178點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：44】港股跌幅進一步收窄至300點內，報20429點，跌287點。

【13：31】大市跌幅略收窄，跌約334點，報20382點；科指跌2.7%，報4168點。

【13：21】瑞聲 （02018） 最新跌逾7%，低見16.16元。

【13：07】藍籌新貴中國宏橋 （01378） 升幅擴大至逾7%，高見9.83元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，低見83.85元。美團 （03690） 跌4%，低見165.8元；騰訊 （00700） 跌近3%，低見342元；小米 （01810） 跌3%，低見11.34元。

【13：04】中油潔能 （01759） 午後乾跌兩成，低見0.7元破底，涉2宗成交或2.5萬元。

【13：02】李寧 （02331） 午後初段跌逾8%，低見54.4元。

【13：00】港股午後初段跌約400點，報20311點，跌405點；科指跌3.1%，報4150點。

【12：35】【電動車】比亞迪電動車「唐EV」首24小時預售銷量破8000

【12：21】【大行報告】中金：料中芯「染藍」獲被動資金流入達1.4億美元 瑞聲則捱沽2620萬美元

【12：19】【譚仔NFT】譚仔推NFT每個售500元 送擁有者譚仔或三哥VIP會藉及兩餸米線

【12：00】恒生指數半日跌389點，報20327點，成交592.6億元。恒生科技指數跌3.1%，報4150點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾3%。藍籌新貴逆市升，東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 升6%；瑞聲 （02018） 遭剔走，股價跌逾6%。

【11：44】富滙 （01034） 抽升逾25%，破頂高見2.75元，成交1451萬元。

【11：39】港股中午收市前跌近400點，報20324點，跌393點；科指跌3.1%，報4154點。

【11：32】領地 （06999） 最新轉升22%，高見1.41元，成交5643萬元。

【11：31】內地股市向下，上證半日跌0.5%；深證跌0.7%；創業板指跌0.8%。

【11：24】阿里健康 （00241） 跌幅擴大至逾8%，低見4.02元。

【11：20】阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見84.1元；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【11：14】康希諾生物 （06185） 最新跌至近9%，低見70.95元。

【11：10】創科 （00669） 公布更新計劃，可在美國境外發行面值總額最多5億美元的分系列或分批票據。創科逆市升逾1%，高見101.4元。

【11：05】中播 （00471） 跌近三成，低見0.495元。

【11：01】【內房危機】武漢放鬆指定家庭購房限制 官媒：值得其他城市借鑒

【10：57】恒指最新跌約295點，報20422；科指跌2.7%，報4167點。

【10：51】【小米1810】小米與Leica達成影像戰略合作 7月發布新機

【10：46】領地 （06999） 跌逾17%，低見0.89元，成交2976萬元。

【10：45】【自動駕駛】百度在北京再多10輛自動駕駛車獲批 車隊增加至20輛、股價跌約1%

【10：44】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升0.2%高見48.65元。

【HSBC滙豐】滙豐負責任投資主管批央行誇大氣候變化風險後遭停職 祈耀年急割席（第二版）

【10：38】東方海外 （00316） 愈升愈有，最新升逾7%，破頂高見262.2元，成交3.3億元。

【10：34】BENG SOON MACH （01987） 逆市升近3成，高見0.63元，成交888.9萬元。

【10：31】金滙教育 （08160） 升近五成，破頂高見0.125元，成交123萬元。

【10：26】【指數換馬】富時羅素全球股票指季檢納4隻細價港股 鷹瞳科技與鴻承環保科技早段漲逾3%

【10：24】藍籌新貴東方海外 （00316） 最新升6%， 破頂高見258元。

【10：22】瑞聲 （02018） 最新挫逾5%，低見16.54元。

【10：19】大市跌約320點，報20397點，科指跌2.6%，報4173點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【10：17】阿里健康 （00241） 跌逾半成，低見4.19元。

【阿里健康241】阿里巴巴獲實物分派近4872萬股阿里健康 持股量增至57.06%

【10：11】李寧 （02331） 跌逾6%，低見55.7元；安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌3%。

【10：09】快手 （01024） 挫逾半成，低見67.3元。快手將於明日公布季績，市場關注內地疫情重燃對快手電商及廣告業務衝擊，及觀望最新直播規範對行業前景的影響。

【快手1024】快手周二公布首季業績 料春節冬奧帶動用戶數續增 惟疫情不利廣告及電商短期前景

【10：08】大市跌幅擴大至近300點，報20424點，跌293點；科指跌2.2%，報4188點。

【10：07】【新股IPO】傳富衛通過聆訊、維持集資78億元 惟市況不穩未落實招股時間表

【10：06】友邦 （01299） 最新跌3%，低見78.35元。

【10：05】染藍股東方海外 （00316） 逆市升逾4%，破頂高見257.6元；中國宏橋 （01378） 升半成；中芯 （00981） 升逾2%；中升 （00881） 升逾1%。

【10：04】港股最新跌約235點，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 升1%。

【10：00】大市跌近200點，低見20512點。

【09：52】煤炭股逆市續造好，兗礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 升逾3%；神華 （01088） 升逾2%。

【09：51】三桶油個別發展，中海油 （00883） 升逾2%；中石油 （00857） 升0.5%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見85.25元。

【09：39】港股早段曾跌逾百點，最新跌約75點，報20640點；科指跌0.5%，報4263點。

【09：37】植華 （01842） 股價逆市升近三成，高見0.36元。植華公布董事會確認其並不知悉任何有關股份價格及成交量近期出現波動的原因，或任何須作披露以避免公司證券出現虛假市場的資料，或任何須作披露的內幕消息。董事會確認公司的業務營運維持正常。

【09：34】ATMXJ中，京東 （09618） 逆市升逾2%，高見217.4元。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌1%。

【09：33】【內房危機】雅居樂逆市升1% 全數償還定期貸款信貸、未造成重大財務影響

【09：33】瑞聲 （02018） 開市後跌幅擴大至逾4%，低見16.62元。

【09：31】中遠海控 （01919） 控股股東中遠海運集團擬在上周五（20日）增持開始日起的12個月內，增持其A股和H股，擬增持總金額15億元至30億元人民幣。中遠海控股價早段逆市升3%，高見13.6元。

【09：28】【地產股】嘉里建設彈2% 以46.2億元出售柴灣、沙田貨倉予華潤物流 料6月底前完成交易

【09：27】康希諾生物 （06185） 股價回吐逾7%，開報72元。

【09：22】瑞聲 （02018） 遭剔出藍籌，股價跌近2%。

【09：22】恒生指數開報20608點，跌108點。恒生科技指數跌近1%，報4243點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.7%及0.3%；中國宏橋 （01378） 染藍，股價升逾5%，東方海外 （00316） 升逾3%。

【互聯網裁員潮】騰訊700據報再擴大裁員範圍 遊戲業務裁員一成

【09：13】期指開報20664點，升52點或0.3%。

【09：06】【港交所388】港交所據指將在歐美兩地建立辦事處 歐冠昇：要吸引更多海外IPO上市

【08：44】金科服務 （09666） 開市前公布短暫停牌。

【08：35】恒指黑期升約35點，報20776點；道指期貨升252點，報31514點。

【08：33】恒生指數公司上周五公布季檢結果，東方海外 （00316） ，中升 （00881） 、中芯 （00981） 及中國宏橋 （01378） 染藍獲納入恒生指數成份股，瑞聲科技 （02018） 遭剔走，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍 剔走瑞聲

【恒指季檢】東方海外最強成長 1年市值由300億直衝1600億入埋恒指

【恒指季檢】瑞聲ADR跌4% 6年藍籌之路 市值由2189億跌至211億

【08：31】【光伏股】新特能源石家莊光伏項目存施工糾紛 已停工受查、無復工完工時間表

【07：56】【內房危機】佳源暴跌因大股東被斬倉 公司續停牌、另或出售一間非全資附屬公司

【07：45】港股ADR收報20501點，跌215點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.26元，較港收市價低0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報347.27元，較港收市價低4.93元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.14元，較港收市價低2.91元或3.3%。

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【07：30】市場對中國經濟憂慮稍降溫，道指上周五早段曾反彈逾260點，惟美滙午市回升，拖累道指倒跌 ， 尾市收復逾600點失地 ； 標指曾跌2.3%至3810點，從1月高位累跌逾20%，技術上陷入熊市，收市反覆靠穩。

道指上周五升8點，報31261點；納指跌33點，報11354點；標指升不足1點，報3901點。

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晉達特約：市況不明 優質投資你要知

責任編輯︰梁浩碩