▲ 【光伏股】新特能源石家莊光伏項目存施工糾紛 已停工受查、無復工完工時間表

新特能源 （01799） 表示，河北省石家莊市行唐縣200MW光伏平價項目事項在施工過程中因施工清表問題引發糾紛，石家莊市委及市政府有關部門組成了聯合調查組進行調查，並發佈了《關於石家莊市行唐縣光伏發電項目施工清表問題調查處置情況的通報》。該項目已處於停工狀態，開工時間目前尚無法確定，項目完工時間存在不確定性。

公司指，2021年4月由行唐縣上碑鎮政府啟動該項目土地流轉工作，至今年4 月30日，共計完成土地流轉1,013畝，其中未種青苗的470畝，種植青苗的543畝。14戶村民共40.39畝土地未與村委會簽訂土地流轉委託書和土地租賃合同。

在該項目推進過程中存在群眾工作不到位、合同簽訂程序不規範、 監管工作缺失缺位及施工違法違規等問題。目前該項目已停止施工。相關政府部門已對行特新能源施工過程中存在的涉嫌破壞生產經營罪進行立案調查，對該項目負責人依法採取刑事拘留。 相關調查尚未完成。

新特能源指，該項目可能存在因土地面積減少，無法滿足建設所需，導致無法按備案規模建設的風險。此外，該項目目前處於停工狀態，開工時間目前尚無法確定，項目完工時間存在不確定性。 該項目尚處於項目建設前期階段，已投入資金較少，該事件對公司經營情況影響較小，公司將密切監察該事件後續發展及評估其對公司之影響。

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編輯：姚卓然