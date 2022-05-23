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【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員　「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

股市 08:10 2022/05/23

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【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員　「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

上海證券報引述特斯拉（美︰TSLA）中國員工報道，特斯拉計畫在上海聘請大量研發人員。報道業內專家指，上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，並且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。

報道指，5月22日特斯拉正式發布招聘信息，包括一大批特斯拉中國研發創新中心的「熱招職位」。報道未有提及確切招聘人數，但稱職位覆蓋車輛軟件、硬件設計工程、動力及能源工程等多個領域。

值得留意的是，報道指特斯拉方面特別提及中國研發團隊的目標是：在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創作，銷往全球。

分析指，近期就業市場不振下，特斯拉逆勢大舉招聘研發人員，反映目前上海基地對於特斯拉的戰略地位。因那裡生產效率高、供應鏈成本及人工成本相對較低，又得到政府大力支持，上海基地對於特斯拉的全球市場供應、利潤保證至關重要。

特斯拉上海研發創新中心坐落於臨港，於2021年底建設落成，是特斯拉在美國本土以外建設的首個研發中心。

【TSLA】Tesla據報計劃讓上海工廠員工閉環工作到6月中旬

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責任編輯︰梁浩碩

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