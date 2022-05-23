▲ 【內房危機】佳源暴跌因大股東被斬倉 公司續停牌、另或出售一間非全資附屬公司

內房股佳源國際 （02768） 上周三急挫四成後停牌，停牌前報0.58元，跌41.4%。同系佳源服務 （01153） 急瀉逾七成。佳源國際今早公布，公司主席兼大股東沈天晴持有的134.8萬股股份被一家證券公司透過孖展證券賬戶在公開市場強制出售，原因是賬戶中的證券價值大幅下跌及未能達到追繳保證金。

公司繼續停牌，以待刊發有關公司可能出售一家非全資附屬公司的公告，而董事會進一步確認營運維持正常，並繼續照常開展業務。

目前明源投資及沈天晴合共持有的股份數目為36.7億股股份，相當於公司已發行股本74.69%。

佳源國際及佳源服務早前披露，於5月11日分別有約10.4億及4.5億股份質押予新鴻基公司 （00086） 旗下新鴻基財務。

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編輯：姚卓然