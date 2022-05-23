【內房危機】佳源大股東沈天晴夫婦上周暴跌當日再押16億股　同日曾遭斬倉135萬股　公司另或出售一間非全資附屬公司

▲ 【內房危機】佳源暴跌因大股東被斬倉 公司續停牌、另或出售一間非全資附屬公司

內房股佳源國際 （02768） 上周三（18日）急挫四成後停牌，停牌前報0.58元，跌41.4%。聯交所周一（23日）披露，沈天晴妻子王新妹上周三再抵押16.18億股佳源國際，同日沈天晴持有的134.8萬股股份遭斬倉。目前沈天晴夫婦的佳源國際淡倉總數達到32.12億股或65.43%。

佳源國際周一公布，公司主席兼大股東沈天晴持有的134.8萬股股份上周被一家證券公司透過孖展證券賬戶在公開市場強制出售，原因是賬戶中的證券價值大幅下跌及未能達到追繳保證金。

公司繼續停牌，以待刊發有關公司可能出售一家非全資附屬公司的公告，而董事會進一步確認營運維持正常，並繼續照常開展業務。

目前明源投資及沈天晴合共持有的股份數目為36.7億股股份，相當於公司已發行股本74.69%。

佳源國際及佳源服務早前披露，於5月11日分別有約10.4億及4.5億股份質押予新鴻基公司 （00086） 旗下新鴻基財務。

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編輯：姚卓然