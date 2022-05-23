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【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）

股市 11:10 2022/05/23

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早晨， 本周繼續踏入業績高峰期，網易 （09999） 及快手 （01024） 明日公布業績，巨企阿里巴巴 （09988） 周四公布業績，市場預期阿里經調整盈利跌超過3成。有何部署建議？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

Time code
00：08 - 港股今日焦點速覽　
01：21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：33 - 亞太股市早段市況速報
02：58 - 美股標指墮入技術性熊市後反彈　可考慮短炒博反彈
04：14 - 標指難言是見底反彈　見恐慌性拋售才是築底反彈訊號
04：52 - 美股牛市結束　道指、標指、納指、羅素2000指數為四大指標
06：00 - 美股短線料反彈　買入要轉身快、宜逢高減持
06：33 - 美股如幾年前入場問題不大　短線市場考慮資產重新配置
06：54 - 美國經濟陷入長遠衰退機會大　美股少做少錯
07：45 - 美股趨勢向下　短線可投機博反彈　
08：24 - 沽美股指數未必可做對沖　可考慮買VIX指數
09：16 - 標指短期反彈目標分析
11：27 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：25 - 港股有條件打破浪低於浪？橫行區間未必於22500點止步
13：49 - 恒指5月能否守250月線20600點是關鍵　如今月企不穩即技術性衰退
15：50 - 內地監管鬆綁　未必即時帶動恒指大升 
16：15 - 恒指有機會見底反彈、有回穩訊號
16：40 - 20000點以下部署中長線值博　但不建議短線操作
17：27 - 內地減LPR未必利好內房　市場對財政政策更關注
21：29 - 內地會繼續有救市政策出台？科技股短期較受惠政策
24：10 - 中國宏橋 （01378） 、東方海外 （00316） 爆冷染藍　恒指公司染藍政策有變
27：14 - 藍籌新貴揀中國宏橋 （01378） 、東方海外 （00316） 可順勢追入？ 
29：57 - 港股開市前市況速報
30：11 - ET一周開倉：聯想 （00992） 、長實 （01113） 、金寶湯（CPB.US）
37：08 - 港股開市初段市況速報
37：35 - 觀眾問股：美股整體向下　MPF主力美股需要沽出改配置嗎？
41：34 - 觀眾問股：京東 （09618） 265元買入點睇？  除淨前210元買入可先止賺？
43：41 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.1元高追要沽？
45：03 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 除息   現價入得過？
47：15 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 比亞迪 （01211） 高入場費點揀？  短炒小注揀邊隻？
49：21 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 均價35元持貨多時是否要死心？  其業務有何問題？
56：11 - 觀眾問股：博大市反彈買騰訊 （00700） 抑或盈富基金 （02800）
57：55 - 觀眾問股：四環醫藥 （00460） 1.55元入貨   甚麼價位止蝕？
59：20 - 港股開市初段市況速報
1：00：06 - 消息股：中國太保 （02601） 、阿里健康 （00241） 、藥明生物 （02269）
1：00：50 - 財經日誌提提你

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欄名 : 開市追揸沽

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