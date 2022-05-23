【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）

早晨， 本周繼續踏入業績高峰期，網易 （09999） 及快手 （01024） 明日公布業績，巨企阿里巴巴 （09988） 周四公布業績，市場預期阿里經調整盈利跌超過3成。有何部署建議？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

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00：08 - 港股今日焦點速覽

01：21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：33 - 亞太股市早段市況速報

02：58 - 美股標指墮入技術性熊市後反彈 可考慮短炒博反彈

04：14 - 標指難言是見底反彈 見恐慌性拋售才是築底反彈訊號

04：52 - 美股牛市結束 道指、標指、納指、羅素2000指數為四大指標

06：00 - 美股短線料反彈 買入要轉身快、宜逢高減持

06：33 - 美股如幾年前入場問題不大 短線市場考慮資產重新配置

06：54 - 美國經濟陷入長遠衰退機會大 美股少做少錯

07：45 - 美股趨勢向下 短線可投機博反彈

08：24 - 沽美股指數未必可做對沖 可考慮買VIX指數

09：16 - 標指短期反彈目標分析

11：27 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：25 - 港股有條件打破浪低於浪？橫行區間未必於22500點止步

13：49 - 恒指5月能否守250月線20600點是關鍵 如今月企不穩即技術性衰退

15：50 - 內地監管鬆綁 未必即時帶動恒指大升

16：15 - 恒指有機會見底反彈、有回穩訊號

16：40 - 20000點以下部署中長線值博 但不建議短線操作

17：27 - 內地減LPR未必利好內房 市場對財政政策更關注

21：29 - 內地會繼續有救市政策出台？科技股短期較受惠政策

24：10 - 中國宏橋 （01378） 、東方海外 （00316） 爆冷染藍 恒指公司染藍政策有變

27：14 - 藍籌新貴揀中國宏橋 （01378） 、東方海外 （00316） 可順勢追入？

29：57 - 港股開市前市況速報

30：11 - ET一周開倉：聯想 （00992） 、長實 （01113） 、金寶湯（CPB.US）

37：08 - 港股開市初段市況速報

37：35 - 觀眾問股：美股整體向下 MPF主力美股需要沽出改配置嗎？

41：34 - 觀眾問股：京東 （09618） 265元買入點睇？ 除淨前210元買入可先止賺？

43：41 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.1元高追要沽？

45：03 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 除息 現價入得過？

47：15 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 比亞迪 （01211） 高入場費點揀？ 短炒小注揀邊隻？

49：21 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 均價35元持貨多時是否要死心？ 其業務有何問題？

56：11 - 觀眾問股：博大市反彈買騰訊 （00700） 抑或盈富基金 （02800） ？

57：55 - 觀眾問股：四環醫藥 （00460） 1.55元入貨 甚麼價位止蝕？

59：20 - 港股開市初段市況速報

1：00：06 - 消息股：中國太保 （02601） 、阿里健康 （00241） 、藥明生物 （02269）

1：00：50 - 財經日誌提提你

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