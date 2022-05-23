  • 23°C
香港時間 : 2022523日 (一) 07:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】港4月CPI今揭盅　市場估今年通脹趨升　有利綠債投資？

股市 06:19 2022/05/23

分享：

分享：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

本港今日公布與綠債 （04252） 及iBond （04246） 派息率掛鈎4月通脹（CPI）數據，市場普遍預期將升至2字水平，綜合市場預測，4月至6月的第二季CPI數據，12家機構平均預測為2.1%，其中高盛預期第二季通脹2.5%，大新銀行則預期為1.4%，專家更平均預期第三季CPI會升到2.9%，到第四季回落至2.5%。不過，市場一直對香港通脹預測較高，另外，港元跟隨美元相對其他貨幣強勢，在購買力上升之下，對抗進口的通脹壓力。

本周繼續踏入業績高峰期，網易 （09999） 及快手 （01024） 明日公布業績，巨企阿里巴巴 （09988） 周四公布業績，市場預期阿里經調整盈利跌超過3成。

重點新聞：

1.【阿里巴巴】阿里巴巴周四公布3月底季績　期內營收受疫情及地緣政治夾擊　關注618購物節恢復情況

2.【阿里健康】阿里巴巴獲實物分派近4872萬股阿里健康　持股量增至57.06%

3.【快手】快手周二公布首季業績　料春節冬奧帶動用戶數續增　惟疫情不利廣告及電商短期前景

4.【內房危機】佳兆業倉位再異動　主席郭英成突將15億持股調倉　貨值13億元

5.【內險股】太保獲股東上海國資增持1％　最新持股比例升至10.32%

6.【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億

7.【美股一周前瞻】美國進入超級數據周　重點關注4月份PCE物價指數

8.【美股分析】富國投資：美國今年稍後或陷輕微衰退　削標指目標價至最低4200點

9.【滙豐】滙豐負責任投資主管稱央行誇大氣候變化的金融風險捱批　祈耀年發貼撲火

港股業績時間表：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

上周五港股ADR收市情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美股收市情況:

    點擊圖片放大
    +7
    +6

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】綠債低見99.55元　息率回報即2.64厘　銀行1年期定存亦追上2.4厘
2022/05/20
【開市9點半】綠債低見99.55元　息率回報即2.64厘　銀行1年期定存亦追上2.4厘
【開市9點半】小米今放榜　料經調整純利跌5成　騰訊預告獲批遊戲將減少
2022/05/19
【開市9點半】小米今放榜　料經調整純利跌5成　騰訊預告獲批遊戲將減少
【開市9點半】騰訊業績今放榜　料經調整純利跌兩成　劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
2022/05/18
【開市9點半】騰訊業績今放榜　料經調整純利跌兩成　劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
【開市9點半】京東今放榜　首季經調整利潤料跌37%
2022/05/17
【開市9點半】京東今放榜　首季經調整利潤料跌37%
【開市9點半】「鱷王」押注阿里巴巴　滙豐打響反分拆戰
2022/05/16
【開市9點半】「鱷王」押注阿里巴巴　滙豐打響反分拆戰
港股 美股 快手—W（01024） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） ADR 港股ADR 通脹 CPI

上一篇文章

【中銀2388】中銀香港周國昌：預計今年財富管理收入保持中高單位數增長

下一篇文章

【AAPL】蘋果據報尋求提高中國以外地區生產　印度、越南正獲注視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億
【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司
【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款