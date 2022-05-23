【開市9點半】港4月CPI今揭盅　市場估今年通脹趨升　有利綠債投資？

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【中銀2388】中銀香港周國昌：預計今年財富管理收入保持中高單位數增長
本港今日公布與綠債 （04252） 及iBond （04246） 派息率掛鈎4月通脹（CPI）數據，市場普遍預期將升至2字水平，綜合市場預測，4月至6月的第二季CPI數據，12家機構平均預測為2.1%，其中高盛預期第二季通脹2.5%，大新銀行則預期為1.4%，專家更平均預期第三季CPI會升到2.9%，到第四季回落至2.5%。不過，市場一直對香港通脹預測較高，另外，港元跟隨美元相對其他貨幣強勢，在購買力上升之下，對抗進口的通脹壓力。
本周繼續踏入業績高峰期，網易 （09999） 及快手 （01024） 明日公布業績，巨企阿里巴巴 （09988） 周四公布業績，市場預期阿里經調整盈利跌超過3成。
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欄名 : 開市9點半