▲ 【內房危機】佳兆業倉位再異動 主席郭英成突將15億持股調倉 貨值13億元

近日內地多市鬆綁房地產限購，央行降低首套房按揭利率下限，然而部分內房面臨現金流壓力。深陷債務問題的佳兆業 （01638） 去年底傳出重組境外債消息，但截至目前為止，仍未見任何正式公告。佳兆業上周一（16日）倉位再現異動，估計可能與配股或供股集資有關。

中央結算系統（CCASS）顯示，佳兆業金融集團的戶口上周一突將15.61億股或22.2%的佳兆業持股轉入東亞銀行倉位。佳兆業停牌前收報0.84元，以此推算，貨值超過13.11億元。

郭英成於佳兆業股益約25.45% 家族信託「大豐投資」受託人為東亞銀行信託

目前持有佳兆業股權超過22%只有主席郭英成，據股權披露，郭英成持股量約25.45%或17.86億股，故轉倉行動相當大機會是由郭英成發起。此外，聯交所披露顯示，郭英成家族信託「大豐投資」的受託人正好是東亞銀行信託。

上市公司在配股前夕，一般會轉入CCASS倉位，或者大股東進行大規模轉倉，今次郭英成舉動被視為融資先兆。本報曾向佳兆業查詢是否有意配股或供股集資，但未獲回覆。

去年3月曾「7供1」集資近26億 去年6月已獲授權配發最多20%新股

佳兆業2021年3月26日宣布供股集資「7供1」，供股價每股2.95元，籌集最多約25.86億元，當時包銷商為海通。值得留意是，該次供股的最後記錄日期為4月14日，當日東亞銀行及佳兆業金融分別將6.19%及3.26%佳兆業持股轉入海通。

此外，佳兆業董事會在去年6月的股東大會已獲得授權，可以配發及發行不超過決議案日期已發行股份數目20%的新股份，即是14.03億股，相當接近今次轉倉股份數目。

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記者：李哲毅